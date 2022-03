Málek totiž v 50. minutě duelu o druhé místo tabulky obdržel čtvrtou žlutou kartu v této druholigové sezoně. „Už pět minut předtím jsem na něho řval, ať se uklidní. A pak stejně přijde naprosto zbytečná karta,“ hořekoval líšeňský kouč Milan Valachovič.

V té době jeho svěřenci dobývali soupeřovu defenzivu a usilovali o vyrovnání, když za Vlašimí zaostávali o jednu branku. „Už máme míč a on tam jde situaci ještě dohrát. Za mě to bylo jen takové falešné gesto: Pojďme s tím ještě něco udělat. Moc dobře věděl, že už má tři žluté karty a nesmyslně do soupeře zajel. S výhledem na další utkání si tohle musí trochu pohlídat,“ zdůraznil Valachovič.

Boj o druhé místo v Líšni: přátelský panák, jiskry na hřišti a uznání

Ten pak v 77. minutě poslal na hřiště místo Málka rovněž ofenzivního záložníka Davida Kršku. Prý ale bez ohledu na žluté napomenutí. „Mně se nelíbil jeho výkon, protože jsme prohrávali a mohli jsme vyrovnávací gól vstřelit klidně až v závěru, ale začal hru zbytečně strhávat na sebe. Jak si začne chodit pro míče zádama k soupeřům, nechá se snadno vytláčet. Z toho jsme dostali taky druhou branku. Navíc jeho standardky byly všechny krátké. Proto jsme šli do změny a snížili pak na 1:2,“ řekl Valachovič.

Vlašimští fotbalisté především ve druhém poločase pod taktovkou trenéra Martina Hyského číhali na chybu v rozehrávce soupeře a Líšeň se pokoušela jejich defenzivu překonat dlouhými míči. „Druhá půlka nebyla vůbec pro Jardu, všechno se nakopávalo a co on může dělat v soubojích proti tak velkým hráčům, když má skoro metr padesát,“ podotkl Ševčík.

Líšeň si tak i přes držení míče nevypracovala žádnou gólovou příležitost, tedy až na branku Jakuba Černína v 84. minutě. „Ten gól nám seslal bůh. Bylo to z ničeho, spíš gólmanova chyba,“ namítl Ševčík a pokračoval: „Na můj vkus jsme nakopávali balony až moc, nikam to nevedlo. Nedokázali jsme hru změnit, hrát víc po zemi a dostávat se tam centry ze stran.“

Antény na hrotu nepomohly. Líšeňští fotbalisté přenechali druhé místo Vlašimi

Na hru líšeňského celku měly zřejmě vliv i absence křídelních hráčů Davida Paška, Bronislava Stáni nebo Toma Ulbricha. Jenže v pátek na stadionu v Srbské ulici proti Zbrojovce si po roce a devíti měsících zahrají v ligovém zápase i bez Málka, jehož góly v této sezoně zařídily týmu přímo deset bodů. „Na Jardu hodně spoléháme směrem dopředu, že něco vymyslí. Po dlouhé době nebude a musíme zastoupit jeho herní myšlení a schopnost vytvořit šanci. Musí to zkrátka někdo vzít na sebe,“ burcoval Ševčík.

Líšeň před derby prohrála s Vlašimí teprve druhé domácí utkání v tomto ročníku a nyní ze třetí pozice ztrácí na vedoucí Zbrojovku dvanáct bodů. „Třeba to je pro nás facka, abychom si dávali pozor na nějaké chyby a předvedli se úplně jinak. Kdybychom tak hráli proti Brnu, nechci ani vidět, jak by to dopadlo,“ dodal Ševčík.