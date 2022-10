Ten si po utkání až nezvykle sypal popel na hlavu. Jen pár desítek vteřin před vyrovnávací brankou totiž poslal do hry Erika Otrísala za Davida Machalíka a to byl podle domácího stratéga rozhodující faktor. „Byla to moje obrovská chyba, že jsem do toho sáhl. Získali jsme si cenu za největší pitomce kola a já asi za největšího idiota kola. Těžko se mi to hodnotí, kdybychom se jen k tomu střídání nerozhodli,“ litoval Valachovič.

Právě hráčská změna i úprava v rozestavení totiž hrály velkou roli u obou smrtících ran Prostějova. Otrísal zaujal místo defenzivního záložníka po Adriánu Čermákovi, který se po odchodu Machalíka posunul na vyšší pozici. „Při vyrovnávacím gólu šel balon k Otrísalovi, který byl na pozici šestky. Kdyby tam byl Adrián, tak si míč zpracuje na prsa a vyjede s ním ven. Otrísal ale jen odevzdal balon a soupeř nás překopl. Pak přijde jednoduchý centr do šestnáctky a najednou nám prostějovský hráč hlavičkuje v malém vápně,“ nechápal domácí lodivod.

Vítězný gól Prostějova pak měl podobný scénář. „Adrián měl syndrom takového spasitele, chtěl jít s míčem na kraj, jenže jsme jej neudrželi, soupeř nás překopl, levý stoper prohrál souboj, Otrísal nezajistil prostor a prohráli jsme. Nevím, zda to byla nekoncentrovanost nebo podcenění situace, ale stálo nás to dnes výhru,“ hodnotil Valachovič.

Přitom do té doby nic obratu nenapovídalo. Do utkání vstoupil sice lépe Prostějov, který se ujal vedení po krásné střele Vasila Kušeje, Líšeň měla ale parádní úvod druhé půle. Nejprve ve 49. minutě vyrovnal Tom Ulbrich, o pět minut později se z přímého kopu milimetrově trefil Marek Matocha. „První půli jsme celkem zvládali, pomohlo nám i to, že se Vasil trefil. Ve druhém poločase jsme se nechali zatlačit, měli jsme vzadu trochu paniku,“ uznal prostějovský trenér Pavel Šustr.

Jenže to, co Líšni ublížilo, Prostějovu naopak zafungovalo. Po rychlé líšeňské otočce totiž hostující stratég hru postupně oživil pěti střídáními a omráčený prostějovský celek náhle opět hýřil bojovností. „Nejdůležitější bylo nesložit zbraně. Proto jsme i střídali, chtěli jsme hru oživit a hlavně nic nezabalit. Což nikdy není jednoduché, ale já to nikdy nevzdávám, mám pořád spoustu energie. Důležité je, aby to nevzdávali ani hráči na hřišti. Kolikrát na ně můžete řvát, přemlouvat je, ale občas to nefunguje. Dneska to ale zafungovalo,“ pochvaloval si Šustr.

Pro brněnský celek se závěry poločasů postupně stávají noční můrou. Proti Táborsku dostal rozhodující gól v 92. minutě, v minulém kole Opava vyrovnávala ve 44. minutě. Tentokrát z toho byly hned dva tvrdé direkty. „Byla chyba do toho sáhnout, měli jsme to nechat dohrát. Hráčům totiž vždy chvilku trvá, než do utkání naskočí,“ uvědomoval si Valachovič.

A hned si vzpomněl na podobnou situaci z minulého ročníku. „Už se mi něco podobného stalo loni v Prostějově. Vedli jsme 1:0, domácí dohrávali v desíti, vystřídali jsme a soupeř v 90. minutě vyrovnal. Chtěl jsem střídat jinak, nechal jsem si napovědět, ale měl jsem zůstat u své myšlenky. Dá se v tom hledat paralela, protože tehdy jsme taky do hry poslali Otrísala a hned dostali gól,“ rekapituloval.

Líšeň tak po prohře přišla o první pozici v tabulce, o skóre ji přeskočila Příbram. Naopak pro Prostějov jsou tři body životně důležité, vyšplhal se totiž ze sestupových příček. „Utkání mělo větší náboj, hráči se navzájem znají. Před zápasem jsou kámoši, ale pak si to zadarmo nedají. Já jsem Brňák, nerozlišuju v těchto zápasech, ale vím, že v Prostějově je prostředí, kde všichni chtějí Líšeň porazit, i víc než ostatní týmy,“ nastínil Šustr.

Líšeň - Prostějov 2:3

Poločas: 0:1.

Branky: 49. Ulbrich, 54. Matocha – 10. Kušej, 85. Kulig, 87. Pinc.

Rozhodčí: Petřík – Kotalík, Černoevič.

Žluté karty: nikdo – Šumbera, Ali-Abubakar.

Diváci: 560.

Líšeň: Vajner – Pašek, Černín, Laczkó, Lutonský – Čermák – Ulbrich, Matocha, Machalík (83. Otrísal), Sokol – Zikl (46. Vandas).

Prostějov: Bárta (63. Krynskyi) – Blahuta (79. Bolf), Bialek, Schaffartzik, Elbel (63. Stříž) – Kulig, Šumbera – Píchal (55. Bartolomeu), Koudelka, Kušej – Ali-Abubakar (55. Pinc).