Přestože před utkáním byla papírový favorit Líšeň, vstup do duelu měli lepší hosté. V první půli tak hned třikrát musel zasahovat brněnský gólman Tomáš Vajner proti šancím Příbrami. „Soupeř hrál velmi dobře, nám příliš nefungovala středová řada. I proto nám třicet minut trvalo, než jsme se vůbec dostali do hry. Přesto jsme mohli do poločasu dát jeden nebo dva góly,“ litoval pro klubový web líšeňský kouč Milan Valachovič.