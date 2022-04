Osmadvacetiletého křídelníka vyřadila ze hry už loni v říjnu trhlina ve svalu, zranění si na konci zimní přípravy obnovil. „Už od podzimu mě provází problémy se zadním svalem ve stehnu. Měl jsem v něm dva a půl centimetru díru, po měsíci jsem se dal do kupy, tři měsíce trénoval a před sezonou znovu dva centimetry,“ litoval Stáňa.

Mimo hru už je téměř šest týdnů. „Takové zdravotní problémy jsem měl i v předchozích klubech, provázejí mě už delší dobu. Tělo mi asi dává najevo, že potřebuju na rekonvalescenci víc času. Na psychiku to taky není dobrý. Nechci nic uspíšit, už mi není devatenáct, dvacet let,“ pravil Stáňa.

Jeho návrat aspoň do tréninku je zatím v nedohlednu. „Rehabilituju a dávám to do kupy. S trenérem a panem Hladišem (předseda klubu Karel Hladiš – pozn. red.) jsme se domluvili, ať tomu dám raději víc času a nic neurychlím. Uvidím podle doktorů, kdy budu moct,“ přiblížil Stáňa.

Poslední zápas tohoto druholigového ročníku je na programu 14. května, tedy už za měsíc. „Myslím, že pak bude potřeba nohu taky posílit a dohnat tréninkové manko. Uvidíme, jestli teď do konce sezony vůbec nastoupím. Je to velký otazník,“ poznamenal někdejší fotbalista Znojma, Baníku Ostrava, Opavy nebo Třince.

V této druholigové sezoně Stáňa naskočil do jedenácti druholigových utkání a vstřelil jeden gól. „Na podzim byl pro nás hodně důležitý, má ligové zkušenosti a jde o rychlostní typ hráče. Musíme se s jeho absencí nějak vypořádat,“ mračil se Valachovič.

Zatímco za Rolinka pořídila Líšeň zkušeného hráče Šimona Šumberu, na druhém kraji hřiště místo Stáni zaskakují střední záložník David Machalík nebo obránce Michal Bednář. „Nemáme krajní záložníky, protože nám vypadli Rolinek a pak i Stáňa, kteří na podzim skvěle pilovali lajnu. Zkoušíme tam teď hráče z jiných postů a není to ono. V zápase jsme dali snad jen jeden centr v první půlce,“ podotkl líšeňský ofenzivní hráč Jaroslav Málek po sobotní bezbrankové remíze 0:0 s Chrudimí.

Přitom na podzim patřila hra po stranách hřiště k nejnebezpečnějším strategiím líšeňského celku. „Čekali jsme daleko větší podporu od Machalíka i Bednáře, místo kterého jsme pak poslali do druhého poločasu Šumbyho a zlepšilo se to. Ale ani jeho výkony v minulých zápasech nebyly ideální,“ zmínil Valachovič.

Ten si v zimní pauze chystal na křídelní pozici i Toma Ulbricha. Třiadvacetiletý defenzivní záložník v úvodním duelu jarní části sezony v Ústí nad Labem při remíze 2:2 naskočil na pravém kraji v základní sestavě. Jenže si zlomil prst a od té doby odehrál pouze šest minut při prohře 2:4 na pražské Dukle. „Měli jsme ho nachystaného za Stáňu, v zimě vypadal dobře a pak z toho vyskočil,“ dodal Valachovič.

Kdo od něj dostane šanci ve středečním druholigovém duelu, který začne v šest hodin večer v Jihlavě?