I proto v úterý třiadvacetiletý břeclavský rodák zamířil v zimní pauze do druholigové Líšně, jejíž dres v minulosti už oblékal. „Dost vážně jsem uvažoval nad změnou, protože jsem byl delší dobu v béčku Zbrojovky a chci hrát vyšší soutěž než divizi,“ prohlásil Černín.

Defenzivní hráč se přitom loni v létě vrátil do Brna po hostování v Blansku, kde v jarní části minulé sezony odehrál pod trenérem Martinem Pulpitem jedenáct druholigových zápasů, většinou v základní sestavě. „Na začátku přípravy ve Zbrojovce jsem měl nějaké osobní problémy, proto jsem chápal svou pozici v týmu. Pořád jsem ale doufal, že postupem času se znovu dostanu do áčka,“ líčil Černín.

V prvním mužstvu si v tomto soutěžním ročníku připsal devatenáct minut ve třech zápasech, zato v rezervním týmu naskočil do šesti duelů. „Divize byla málo, byl jsem zvyklý na větší kvalitu a nepotřeboval jsem hrát úplně na sto procent, abychom zápasy zvládli,“ přiznal 199 centimetrů vysoký fotbalista.

Nyní má před sebou novou výzvu, když se dotahuje jeho přestup do Líšně. Poprvé se na východě Brna objevil ve čtvrtek. „První trénink Kuba hodnotil, že si opět musí zvyknout na jiné tempo, protože se snažíme pracovat pořád v zápasovém rytmu. Máme ale ještě měsíc do prvního mistráku, je mladý a hlavně má zkušenosti, proto v tom nevidím problém,“ uvedl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Ten ho při sobotní remíze 2:2 s třetiligovou Kroměříží vyzkoušel na pozici defenzivního záložníka, přičemž Černín je spíš střední obránce. „Je vidět, že Kuba je fotbalista, který už něco odehrál. Ve Zbrojovce i v Blansku nastupoval na stoperovi, já jsem ho postavil na defenzivního halva a na některých věcech určitě musíme zapracovat. Je potřeba trochu změnit způsob jeho hry, aby se co nejvíc přiblížil tomu našemu. To už je práce s detaily,“ podotkl Valachovič.

Černín se do Líšně vrací po roce a půl. Na stadionu v Kučerově ulici nejprve oslavil postup do druhé ligy, v ní si pak na jaře připsal sedm startů. „V Líšni se toho od té doby změnilo dost. Ani ne tak výměnou mužstva, ale je znát, že se posunula nahoru. Co si pamatuju, postoupili jsme do druhé ligy a bylo vidět, že jsme nováčci, teď už je ovšem klub profesionální,“ pravil Černín.

Zatímco tehdy v premiérové sezoně ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE skončili Brňané devátí, nyní jsou po podzimu na třetím místě. „Je lepší hrát nahoře než klidný střed tabulky a jít do zápasu s tím, že si můžeme zahrát baráž a poprat se o postup. Už se moc těším,“ dodal Černín.