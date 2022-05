Pokud v druholigovém zápase porazí Viktorii Žižkov na jejím hřišti, s jistotou získají místenku v baráži o postup do nejvyšší české soutěže. „Je to pro nás správné finále," prohlásil líšeňský kouč Milan Valachovič.

V klíčových duelech si Brňané prý věří. „Takové zápasy máme rádi a máme v nich vysokou procentuální úspěšnost, protože se dokážeme nahecovat, máme velkou motivaci. Zbrojovku jsme taky porazili," připomněl líšeňský kapitán Ondřej Ševčík vítězství 3:1 s městským rivalem.

Důležité utkání Valachovičovi svěřenci zvládli už ve středu, když na domácím hřišti porazili rezervu pražské Sparty 1:0 před 1320 diváky. „Když je náš domeček plný, máme to rádi a hraje se nám líp, než když přijede někdo ze spodu tabulky. Všichni pak očekávají, že jasně vyhrajeme," líčil záložník brněnského celku Jaroslav Málek.

Útočníky v Líšni gólově nahrazuje Málek. Chybí mi Silného represink, řekl kouč

Přesto trenér Valachovič při zápase se Spartou B na některých hráčích pozoroval, že je význam duelu ovlivnil. „Viděl jsem v prvním poločase třeba nervóznějšího Marka Matochu, že se zbavoval balonu. Šumby (Šimon Šumbera - pozn. red.) nám někdy z toho vypadne, že nepřibrzdí balon. Uvidíme, co to s náma na Žižkově udělá," zmínil kouč.

Zatímco rezerva Sparty ještě živila naději na účast v baráži a nacházela se na pátém místě, Žižkov je s patnácti body jasný sestupující. „Bude to ale hrozně těžký zápas. Domácí si hrají o angažmá, nemají co ztratit, půjdou do utkání na rozdíl od nás bez starostí," zmínil Valachovič.

Pražané v této sezoně vyhráli pouze dva z devětadvaceti zápasů, devět z nich remizovali. „Když si vezmu kádr Žižkova, říkám si, kde se stala chyba, že nevyhrál čtyřiadvacet kol. Nevím, jestli na Žižkově někoho zakleli, ale na rovinu říkám, že mě to překvapilo. Jsou tam velice zajímaví hráči, kteří mají kvalitu," upozornil Valachovič.

Líšeň přiblížil k baráži střelec Málek. Po jediném gólu rezervě Sparty se smál

Líšeňští jsou aktuálně na čtvrtém místě, do baráže je posune vítězství bez ohledu na výsledek vzájemného zápasu druhé Opavy a třetí Vlašimi. „I kdybychom skončili čtvrtí, je to pro kluky druhým rokem po sobě obrovský úspěch. Moc bych jim ale baráž přál, protože si to odpracovali," pravil Valachovič.

„Máme obrovskou touhu se tam dostat, chybí nám poslední zápas, poslední krok. Směřujeme všechny síly, abychom to zvládli. Žižkov snad ještě nevyhrál, nehrají sice o nic v tabulce, ale o nějakou čest ano," dodal Ševčík.