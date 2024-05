Mohl by to být dobrý fotbal. Fotbalový Vyškov i Líšeň víceméně mají své plány splněné. Domácí účast v baráži o první ligu, hosté střed tabulky s poklidnou záchranou. A je to možná prestižnější derby než Vyškova se Zbrojovkou. S líšeňským souputníkem si to naostro rozdávají už od divizních dob. Zápas předposledního kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se bude hrát netradičně v neděli odpoledne.

Přestože Vyškov má jistý postup do bojů o nejvyšší soutěž, určitě neplánuje v sestavě nějak experimentovat, nebo s výhledem na baráž zkoušet hráče, kteří v průběhu soutěže nedostávali tolik herního prostoru.

MFK Vyškov – SK Líšeň

29. kolo, neděle 19. května, 17.00 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

3. Vyškov 28 13 7 8 45:36 46

6. Líšeň 28 9 11 8 33:32 38

Na podzim: Líšeň – Vyškov 0:0.

„Soutěž má nějakou svojí úroveň a my se chceme prezentovat co nejlíp. Prostě hraje se to výsledek, takže v tomhle směru určitě žádné zásadní změny nebudou. Na hřiště půjdou ti, o kterých budeme přesvědčení, že odvedou maximální výkon,“ ujistil trenér MFK Jan Kameník.

„Nějakou jinou sestavu, než která teď teď hraje, vlastně ani poskládat nemůžeme. Nás zase tak moc není a navíc máme až do konce sezony zraněné hráče ze základu Paška, Otrísala a Vlasáka. Takže my až tak experimentovat vlastně ani nemůžeme. Určitě půjdeme s tím, s čím teď hráváme,“ potvrdil aktuálně nejsilnější složení i líšeňský kouč Milan Valachovič.

Podtext baráže určitě v domácím táboře znát je, ale sportovní motivace prý ještě silněji. Kameníkovi svěřenci prohráli poslední tři zápasy a nepříjemnou šňůru hodlají zastavit. Mladý kouč připouští, že po delší sérii bez porážky podobný vývoj nečekal.

„V tom výsledkově slušném období se nám nepodařilo pokračovat. Samozřejmě může se stát, že v deseti prohrajete na Žižkově, ale tím velkým vykřičníkem je Jihlava. Herně jsme jednoznačně byli lepší, ale nedokázali jsme z té ofenzivy udeřit. Už tady a pak ještě markantněji v Opavě nás srazily hrubé individuální chyby. Je to otázka nějaké osobní zodpovědnosti. Na druhou stranu nás určitě ani tohle nějak nesráží, žádná psychická deka na mužstvu neleží. Nazval bych to spíše takovým nekomfortem a naopak ta motivace znovu se zvednout a ten závěr zvládnout, ta rozhodně v kabině cítit je,“ ujistil Kameník.

Na rozdíl o líšeňského »kolegy« by měl mít v dispozici kompletní tým. Valachovič připouští, že připravit se na mužstvo s tak širokým kádrem výborných fotbalistů není jednoduché. Ale i on ujišťuje, že potvrzení záchrany náladu v celém klubu výrazně vylepšilo.

„Spadl nám balvan ze srdce a kluci můžou hrát v uvolněně. Klobouk dolů za to, jak jsme to zvládli. Ve dvanácti třinácti lidech a po tom, co nám po podzimu odešlo hodně dobrých hráčů a museli jsme tam zapracovat mladé kluky. Do Drnovic pojedeme uhrát co nejlepší výsledek. Byl jsem skoro na všech domácích zápasech Vyškova a musím uznat, že je to i pro nás tak trochu nečitelný soupeř. Po podzimu se hodně odměnila sestava a oni dost mění rozestavení i taktiku. Takže se musíme připravit v podstatě na cokoliv a hodně důležité bude, jak budeme eliminovat velkou individuální kvalitu většiny hráčů,“ naznačil Valachovič.

Po postupu Vyškova do II. ligy má lepší bilanci vzájemných utkání Líšeň. Dvakrát vyhrála, dvakrát se hrálo nerozhodně a jednou slavil Vyškov. I skóre hovoří pro brněnský celek – 5:3. Poslední zápas skončil v Líšni nerozhodně 0:0.