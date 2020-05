Na ligové trávníky se Líšeňští vrátí příští týden v úterý, kdy v pět hodin odpoledne hostí na domácím hřišti Vlašim. „Jsme rádi, že se soutěž vůbec dohrává. Všichni v týmu jsou natěšení. Ať už se začne!“ vyhlásil Silný.

V ostrém duelu zatím nový dres oblékl jen na začátku března, kdy si připsal dvanáct minut při remíze 1:1 v Hradci Králové. Pak soutěžní fotbal utlumila opatření proti koronaviru. „V zásadě jsme si teď odbyli pauzu, která běžně bývá mezi sezonami. Tři, čtyři týdny už jedeme v nějakém režimu, předtím jsem plnil individuální plán, takže ve výsledku to pro mě nebylo zas takové omezení. Karanténa na mě nijak zvláště nedolehla. Mimo fotbal pracuji, takže v práci se jelo normálně dál,“ přiblížil pětadvacetiletý útočník.

Příprava Líšně

19. května: SK Líšeň – MFK Chrudim 1:0 (0:0), branka Demeter

16. května: FC Hradec Králové – SK Líšeň 1:1 (0:1), branky Ch. Frýdek – Silný

13. května: SK Líšeň – SFC Opava 0:1 (0:0), branka Hošek

Přesto si začátek v novém angažmá představoval jinak. „Přišel jsem do Líšně ne úplně dobře připravený. Dva měsíce jsem s tím bojoval, dostal se do nějaké formy a pak se dozvěděl, že možná skončí sezona. To je něco, co samozřejmě nikdo zažít nechce,“ sdělil.

V Brně má Silný za úkol nahradit gólové střelmistry, kteří nováčka druhé nejvyšší soutěže táhli na podzim. „Po první polovině sezony nám odešlo osm hráčů ze základní sestavy. V útoku to znamenalo ztrátu patnácti podzimních gólů. Odešli Marek Vintr, Jan Hladík, Adrián Čermák. Góloví hráči se těžko nahrazují, ale to je celorepublikový problém, hledat v Česku pořádného střelce,“ povzdechl si líšeňský kouč Milan Valachovič.

Silný se dle něj stále zlepšuje. „Na začátku byl naprosto nepřipravený. Dva měsíce netrénoval, a to bych mu vyčetl. Jeho manažeři měli dbát na to, aby přišel připraven. Ale od chvíle, co začal pracovat, se dennodenně zlepšuje, což je vidět i na zápasech. Víc si věří, má dobré náběhy. S Hradcem to zvládl výborně, s Chrudimí měl dvě velké šance. Věděli jsme, že to nebude hned. Skok ze třetí ligy do druhé je obrovský,“ poukázal Valachovič na nedávné přípravné duely svých svěřenců, v nichž Silný skóroval proti Hradci Králové.

Podobně to vidí také útočník. „Soupeři ve druhé lize jsou samozřejmě výš, ale dokážu se dostat do stejných šancí jako v té třetí, alespoň co jsem zatím viděl. Škoda jen neproměněných příležitostí. Druhou ligu jsem hrál už před rokem a půl v Sokolově. Teď mi jen chybí pohoda, abych dával góly,“ připomněl půlsezonní anabázi na severu Čech.

Ač na jihu Moravy zatím mnoho neodehrál, prostředí v Líšni si pochvaluje. „Jsem tu nadmíru spokojený. Přístup všech lidí je příkladný. Organizace super, můžu říct, že jen málo klubů funguje jako Líšeň,“ vyzdvihl na závěr.

Ve třetím přípravném utkání si brněnský celek připsal první výhru, gólem Patrika Demetera zdolal 1:0 Chrudim. „Zápasy jsme kondičně zvládli bez problémů. S Opavou mě překvapilo, kolik jsme si vytvořili šancí, ale nakonec prohráli po jedné hrubce. Do zápasu s Hradcem jsme vstoupili dobře, jenže soupeř vyrovnal po naší organizační chybě. S Chrudimí jsme pak byli celý zápas o kousíček lepší, ale opět neproměňovali šance,“ okomentoval pokaranténní přípravná střetnutí kouč Valachovič.

JAROSLAV GALBA