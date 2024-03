Brněnští fotbaloví příznivci se dočkali. Zbrojovka po víc než deseti letech změní majitele. Václav Bartoněk se dohodl se zájemcem o koupi Pavlem Svoreňem a společně vydali prohlášení, v němž potvrzují dohodu.

Možný budoucí vlastník Zbrojovky Brno Pavel Svoreň (na snímku v hnědém triku) při neformálním setkání fanoušky Zbrojovky. | Video: Václav Petrů

Podle něj už mezi smluvními stranami není žádná překážka, které v posledních týdnech bránily dohodě. Potvrzuje se tak informace Deníku Rovnost, který minulý týden informoval, že se strany patrně dohodnou. „Po turbulentních dnech společně oznamujeme významný posun v dohodě i samotném procesu převzetí klubu. Zainteresované strany se shodly na všech parametrech modifikované obchodní dohody, která bude finálně vypořádaná k 26. 4. 2024, tedy ke dni finalizace dokumentů potřebných pro získání profesionální licence pro soutěžní ročník 2024/2025. Smluvní strany mají za cíl vytvořit ze Zbrojovky silnou značku s mimosportovním přesahem,“ stojí v prohlášení, pod které se podepsali Václav Bartoněk za For Brno Plus a.s., Pavel Svoreň za Českou sportovní rozvojovou s.r.o. a Čeněk Absolon za Regionální hospodářskou komoru Brno

Od pokřiků po střet s policií. Rozvášněné fandy Zbrojovky vytlačili těžkooděnci

Zároveň oznámili, že se do data vypořádání licence ještě rozšíří skupina vlastníků o několik silných regionálních subjektů. „Subjektů, které budou splňovat striktní kritéria finančního a společenského přínosu pro klub a bude jim umožněno nabýt minoritní akcionářské podíly. Pro vyloučení pochybností konstatujeme, že žádný podíl nezískají společnosti mediálně zmiňované v posledních dnech,“ píše se dále v prohlášení. Při rozšíření vlastnické struktury dojde také snížení cílového podílu For Brno Plus a České sportovní rozvojové právě ve prospěch nových vlastníků.

V prohlášení dále stojí, že v době jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dojde k oddělení výkonné a vlastnické části. „Klub bude na denní bázi veden profesionálním managementem, jenž bude rovněž součástí představenstva klubu, přičemž akcionáři klubu do jeho chodu nebudou v oblasti operativy zasahovat. V tříčlenném představenstvu klubu bude pouze jeden zástupce nejsilnějšího akcionáře,“ vysvětlují v prohlášení.

Zbrojovce pomáhá při hledání posil software. Vytipuje hráče i podle počtu náběhů

Vlastníkům klubu mají připadnout pouze neexekutivní funkce na úrovni dozorčí rady, přičemž hlavním úkolem bude definice a kontrola stanovených cílů a strategie současně se zajištěním adekvátního objemu prostředků pro úspěšný chod klubu. „Jsme přesvědčeni, že se nám společně podařilo překonat období nejistoty a společně uděláme maximum pro restart a pozitivní rozvoj našeho klubu na všech úrovních. Spolu s Vámi chceme psát silný příběh, vzhůru Brno!“ končí prohlášení.