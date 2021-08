Oba návštěvníci nedělního utkání se na trávník dostali přes plot v sektoru hostí, pořadatelské službě se úspěšně vyhýbali víc než padesát metrů, pak došlo ke střetu. „Hned po incidentu byli výtržníci zadrženi, nyní analyzujeme televizní záznamy a zjišťujeme, jakého trestného činu se dopustili. Případem se tedy zabýváme,“ uvedl mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.

Jeden z chuligánů zaujal boxerské postavení a dokonce kopl do ležícího pořadatele. „Když se někdo dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti před zraky tisíců diváků a naruší organizované sportovní utkání, zvlášť pokud napadne jinou osobu, je tam sazba až dva roky,“ uvedl pro Deník Rovnost brněnský advokát Petr Poledník.

Záleží však, kam údery mířily, podle opakovaných televizních záběrů do nohou. „V přímém přenosu se mluvilo, že ho kopal do hlavy nebo hrudi. Pokud by se tohle prokázalo, v takovém případě se jedná o tři až deset let,“ přiblížil Poledník.

Do rozmíšky mezi fanoušky a pořadateli se zapojil i líšeňský fotbalista Jan Silný. Ten agresivního diváka usměrnil a dostal červenou kartu. Klub se ale brání. „Policie zahájila trestní řízení proti fanouškům a my jsme se připojili jak klub, tak poškození jednotlivci,“ řekl předseda Líšně Karel Hladiš.

Ten zároveň odmítá podcenění rizika městského derby. „Měli jsme poradu se státní i městskou policií. Úkoly z ní jsme splnili,“ pravil Hladiš.

Oba obvinění fanoušci se dostali na hřiště ze sektoru, ve kterém se nacházeli fanoušci Zbrojovky. Jeden měl na sobě i její dres. Klub z Králova Pole dostal na derby sto lístků, které prý rozdělilo Občanské sdružení Zbrojováci. Identitu výtržníků však vedení klubu zatím nezná. „Jako hostující klub v tuto chvíli vyčkáváme na výsledky šetření Ligové fotbalové asociace a Policie České republiky, po vyhodnocení těchto šetření přistoupíme k dalším krokům,“ píše se v nedělním prohlášení Zbrojovky na jejím webu.

Akci fanoušků Zbrojovka odsoudila. „Neschvalujeme nedělní incident a nesouhlasíme s podobným chováním, které na stadiony nepatří,“ pokračuje prohlášení klubu.

TRESTY PRO OBA KLUBY?

Otázkou zůstává, kdo bude pykat. O trestech pro Líšeň a Zbrojovku netřeba mluvit, minimálně s pokutou by měly oba kluby počítat. O všem nicméně rozhodne disciplinární komise, která s nimi v pondělí zahájila disciplinární řízení. „K tomu posíláme podklady. K soudnímu řízení, které iniciovala policie, jsme se už připojili. Očekáváme nulový trest pro Silného i Líšeň a co nejpřísnější pro diváky, kteří vnikli na hřiště,“ vyjádřil se Hladiš.

Oba brněnské kluby čelí disciplinárnímu řízení za vniknutí neoprávněných osob na hráci plochu, výtržnostmi diváků, fyzickým napadením členů pořadatelské služby a vhazováním předmětů na hrací plochu. Zbrojovce navíc hrozí trest za porušení koronavirového protokolu, když po konci utkání nedodrželi hráči a fanoušci rozestupy.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ

PAVEL ŠŤASTNÝ