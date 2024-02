Ve Zbrojovce se Sváček hlásil už v závěru listopadu po skončení podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Od té doby se snaží přesvědčit trenéry o svých kvalitách. „Jsem rád za tuhle příležitost, že jsem sem mohl jít. Chci se tady porvat o post jedničky a pomoct Zbrojovce zpátky mezi elitu do nejvyšší české soutěže,“ říká rezolutně.

Jenže pokud čtyřiatřicetiletý Berkovec není zraněný, takřka bez výjimky do brněnské branky nikoho nepouští. Může ho Sváček vytlačit? „Není to nic jednoduchého, Berky má odchytáno spoustu těžkých zápasů. Je to zkušený gólman, ale věřím, že svými výkony a prací na něj budu dostatečně tlačit a snad budu chytat,“ přeje si.

Berkovec má ve sbírce titul českého šampiona s pražskou Slavií a litevského s Žalgirisem. Jeho mladší parťáci se od něj mohou učit. Vedle Sváčka tvoří brankářský tým Zbrojovky ještě osmnáctiletý Michal Hložánek. „Vždycky, když jste v týmu s někým jiným, něco si od něho vezmete. Každý je originální a když je člověk chytrý, může si na sebe převést, co vidí na někom jiném, aby se posunul. Nemusí to být úplně stejně, ale podobně. Když vidí, že mu to funguje, může to zkusit praktikovat u sebe, třeba trochu jinak, pozměnit si to,“ popisuje Sváček.

Jeho předchůdce Jakub Šiman, se kterým se mimochodem zná z Plzně, nevytvářel podle trenérů a vedení klubu dostatečný tlak na Berkovce. „Potřebujeme mužstvo pozměnit, hledáme větší zdravost, víc se chtít dostat do brány,“ vysvětloval brněnský sportovní manažer Zdeněk Psotka, proč došlo k brankářské změně.

Sváčka zocelilo hostování na Slovensku, kde chytal nejvyšší soutěž za Liptovský Mikuláš. Za dvě sezony tam nastoupil ke čtyřiceti utkáním. „Hostování na Slovensku mi dalo dost, do té doby jsem nechytal nejvyšší soutěž. Když jsem tam přišel, byl tam Matěj Luksch z Českých Budějovic, který jim vychytal postup, takže jsem to neměl jednoduché, že bych šel chytat. Myslím, že svými výkony jsem se přes něj dostal, ale střídali jsme se po dvou nebo třech utkáních. Slovensko mi dalo hodně zkušeností do zápasů, které tady můžu využít,“ přibližuje Sváček.

V kabině Zbrojovky už se zabydlel, v týmu potkal několik spoluhráčů z Plzně nebo z mládežnických reprezentací, prošel výběry od šestnácti až do dvaceti let. „Zatím jsem tu spokojený, parta super, zázemí fajn, všechno dobré. I v osobním životě, přivezl jsem si sem rodinu, máme s přítelkyní malého syna,“ sděluje Sváček, který si v nejvyšší české soutěži dosud připsal jediný start, když v květnu 2017 na 27 minut nahradil zraněného Petra Bolka při výhře Plzně 2:0 s Jihlavou.

Přestože Zbrojovka půjde do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ze šesté příčky, věří nový brněnský gólman v postup. „Uděláme pro to všechno,“ slibuje klatovský rodák.

V zimní přípravě se trenér Tomáš Polách snaží zatraktivnit brněnskou hru, což se mu zamlouvá. „Působí to na mě dobře, má to hlavu a patu. Trenér ví, co chce hrát, teď záleží na nás, jak to pochopíme a jak se toho ujmeme,“ uvědomuje si.

Jeho oblíbenec je brazilský reprezentační brankář Ederson, jenž chytá za Manchester City. Obdivuje především jeho hru nohama. „Jeho styl se mi hodně libí. Dnes by všichni moderní gólmani měli umět hrát nohama, výstavba hry se zakládá od gólmana,“ upozorňuje Sváček, který také ví, na čem musí nejvíc zapracovat. „Hlavně centry,“ má jasno 192 centimetrů vysoký gólman.