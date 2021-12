„Osobní hodnocení nemám rád,“ odmítá komentovat své výkony. „Cítím ale, že jsem si za ty roky v Líšni vybudoval podporu jak od trenérů, vedení, tak i od kluků a doufám, že jim to dobře splácím,“ říká skromně Kučera, jenž na východ Brna zamířil v únoru roku 2020.

Čtyřiadvacetiletý pilíř záložní řady si v podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY připsal v průměru přes 86 minut v zápase, předčasně střídal pouze dvakrát.

Poprvé, když se v remízovém utkání 1:1 s Vyškovem zranil, a poté po dvoutýdenní pauze vydržel na hřišti při brněnském derby osmašedesát minut. „Měl jsem natržený stehenní sval, ale bylo to v menším rozsahu. Po čtrnácti dnech jsem už trénoval a rovnou naskočil do utkání se Zbrojovkou. Z mého hlediska to nebylo ideální a chvíli trvalo, než jsem se rozehrál. Hodně mi pomohl gól v dalším zápase s Třincem,“ praví Kučera.

Ve Slezsku přispěl k důležitému vítězství Líšně 2:0, o týden později na domácím hřišti jeho druhá trefa v sezoně korunovala výhru 3:0 s pražskou Duklou. „Potom už jsem se dostal do nějaké herní pohody. A za góly jsem určitě rád, protože fotbal se teď vyvíjí takovým způsobem, že kdo dává branky, je víc vidět. A to platí i pro defenzivní záložníky nebo obránce, proto v tom chci pokračovat a přidávat taky asistence, abych se do kanadského bodování zapisoval,“ má jasno bývalý hráč Vítkovic, Znojma nebo Blanska.

Přesto se mezi jeho největší přednosti řadí spíš defenzivní činnost a při ní se častěji sbírají žluté karty než góly. Kučera ve dvanácti zápasech nasbíral čtyři a distanc na jeden zápas si odpykal při domácím vítězství 1:0 s Varnsdorfem. „Mojí hlavní náplní práce je přerušení akcí nebo chození do soubojů a k tomu samozřejmě karetní napomenutí patří. Některá jsou ale zbytečná a doufám, že se jim budu vyhýbat. Chci je co nejvíc omezit,“ zdůrazňuje.

A jaká je nejlepší strategie proti zisku žluté karty? „Když budu dobře předpovídat a číst hru, nemusím se do nebezpečných situací vůbec dostávat, u míče pak budu dřív. Strašně to souvisí se zkušenostmi, které se nabírají postupně v sezonách a také záleží na fotbalové inteligenci, jestli vím, kam se postavit a kam se balon odrazí,“ popisuje brněnský rodák.

Při jeho pobytu na hřišti inkasovali svěřenci kouče Milana Valachoviče ve druhé lize jen deset branek, dohromady jich dostali patnáct. Přesto společně se Zbrojovkou mají Líšeňští nejmenší počet obdržených gólů v soutěži, přičemž jejich městský rival odehrál o zápas víc. A v tabulce jsou třetí se ztrátou deseti bodů na vedoucí Brno. „Na začátku sezony jsme si dali cíl, že chceme skončit v horní polovině tabulky. Naše očekávání jsme předčili, ale nechci moc chválit, nemám to rád. Uvidíme, jak se bude soutěž dál vyvíjet,“ uvádí Kučera.

Teď by Líšni stačilo třetí místo na účast v baráži o první ligu. „Bylo by pěkné si ji zkusit, je ale před námi ještě spousta zápasů,“ dodává.