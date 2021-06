Od konce sezony jste počítal, že budete pokračovat v roli hlavního kouče Zbrojovky?

Na spekulace jsem nereagoval. Po skončení sezony jsem měl několikrát schůzku s majitelem, proběhly tam telefonáty, ani na jednom z jednání jsem se nedozvěděl, že bych neměl být trenér. Takže jsem byl připravený k tomu, abych chystal mužstvo, tréninkový proces, všechno ostatní šlo kolem mě.

Jste rád, že dostáváte možnost k nápravě toho, co se v uplynulé sezoně pokazilo?

Nepopírám svou vinu na sestupu, protože jsem byl spoluzodpovědný za vedení týmu celou sezonu, ať už to bylo s trenérem Machálkem nebo pak pod mým vedením. Svým způsobem je to možnost odčinit neúspěch, který tady proběhl v minulé sezoně, ale určitě to nebylo postavené tak, že jen s Dostálkem.

Měl chuť se na to po sestupu vykašlat?

Myslím, že práce, kterou tady dělám, má pořád smysl. Věřím tomu, že i já dokážu ze sebe dostat víc a mužstvo připravit tak, aby se ze druhé ligy postoupilo. Teď je to o tom, aby byl tréninkový proces náročný tak, abychom z hráčů vymáčkli maximum, co v nich je.

Co ze sebe musíte dostat víc?

Mám za sebou neskutečně náročný rok plný zkušeností. Věřím tomu, že je budu umět teď využít, ale nebudu konkrétní.

Po sezoně vás citovala ČTK, že kádr Zbrojovky na první ligu neměl. Cítíte pnutí v kabině, že kvůli tomu vznikla nedůvěra mezi vámi a hráči?

Jedna věc je, co napsala ČTK, druhá, co jsem řekl.

Takže jste to neřekl?

Ne takhle, jak to bylo napsané.

Měl tedy tým kvalitu na záchranu?

Mužstvo dokázalo porazit těžké soupeře, uhrát zajímavé výsledky proti mančaftům, se kterými se absolutně nemůžeme rovnat, co se týká financí a kvality kádru. Jenže nezvládlo klíčové a důležité zápasy v domácím prostředí, to byl důvod, proč se sestoupilo. A jsem přesvědčený o tom, že nechybělo moc, ať už to bylo nějakým posílením kádru před sezonou a samozřejmě taky vstupem do soutěže.

Aktuální kádr Zbrojovky Brno

brankáři: Martin Berkovec, Jiří Floder, Martin Šustr

obránci: Jakub Šural, Lukáš Kryštůfek, Pavel Dreksa, Jan Moravec, Jan Hlavica, Lukáš Endl, Jakub Černín

záložníci: Peter Štepanovský, Pavel Zavadil, Adam Fousek, Damián Bariš, Jiří Texl, David Jambor, Adrián Čermák, Ondřej Vaněk, David Moučka, Michal Ševčík

útočníci: Jakub Přichystal, Jan Hladík, Martin Zikl, Claude Lhotecký, Martin Sedlák

Pozn: kurzívou označení hráči jsou návratilci z hostování.

Počítáte, že ještě někdo kádr opustí?

Jako v každé přípravě začínáme s nějakým kádrem a předpokládám, že se bude měnit, ať už to budou příchody, nebo odchody. Tohle určitě není kádr, se kterým bychom měli začít novou sezonu.

Bude silnější, nebo početnější?

Byl bych rád, kdyby byl malinko početnější než na prvním tréninku, kde jsme měli devatenáct hráčů a dva brankáře, ale samozřejmě důvody jsou jasné. Předpokládám, že už v úterý se nám budou na tréninku hlásit další hráči.

Priorita jsou ofenzivní fotbalisté?

Odešli nám dva útočníci a ofenzivní středopolař, na těchto pozicích chceme hráče nahradit. Jak se nám to podaří, je otázka na vedení. Zda to bude z vlastních zdrojů, stáhneme si naše kluky, které jsme měli na hostování, a podíváme se na ně, nebo jestli budeme popřípadě hledat doplnění kádru z venku.

Přijdou rozdíloví hráči, nebo spíš někdo na rozšíření kádru?

Kádr až na tři odchody ofenzivních hráčů zůstal relativně pohromadě, to znamená, že kostra je. Udržel se brankář Martin Berkovec, ne kterém to s Jirkou Floderem postavíme, abychom byli kompaktní, bezpeční a silní v defenzivě, kolem nich poskládáme osu týmu. Co se týká doplnění, napřed vyzkoušíme naše hráče, co se vrátili z hostování, pak se budeme rozhodovat, jestli tady zůstanou, nebo budeme hledat někde jinde.

Jaká je pro vás výchozí pozice, když máte v přípravě Pavla Dreksu nebo Adama Fouska, kteří se netají tím, že nechtějí být v Brně?

Od Pavla jsem tu informaci četl a mám ji od něj potvrzenou. Přišla asi nějaká nabídka. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jsme ve fázi očekávání. U Adama Fouska o tom přesvědčený nejsem. Mluvil jsem s Adamem a ještě budu mluvit, pořád věřím, že jeho potenciál není dobře využitý. Je potřeba na něj kleknout, hodně s ním pracovat i individuálně a potřebujeme z toho hráče vyždímat podstatně víc, než se podařilo dosud.

Na ostatní musíte taky kleknout, aby se přestali zaobírat zklamáním ze sestupu?

Zklamání je ve všech hráčích, trenérech. Do předposledního kola jsme dělali maximum pro to, abychom se zachránili. To se nepovedlo, ale je to minulost, babrat se v tom nehodláme. Hráčům jsme řekli, jaké jsou cíle, jak je chceme připravovat. Věřím tomu, že uděláme dobrou kabinu, ta by měla být základ pro úspěch.

Jaké jsou cíle?

Slyšeli jste je od majitele klubu.

Takže okamžitý návrat do první ligy. Je to z vašeho pohledu reálný cíl?

Ano.

Musíte hrát v každém zápase na vítězství, bude v tomto ohledu účinkování ve druhé lize hodně jiné?

Bude. Naučit hráče vyhrávat je strašně složitá věc, musí to mít v sobě, taková musí být mentalita hráčů, aby šlo o vítězné typy, kterým není jedno, že na tréninku prohráváte, zbytek se musí strhnout. Další věc je, že hráče to musíme naučit a máme na to strašně krátkou dobu.

Půjde to, když jste rok v první lize skoro nevyhrávali?

Naráželi jsme samozřejmě na neskutečnou kvalitu soupeřů. Neříkám, že ve druhé lize ti soupeři nejsou. Jsou a každý proti nám bude hrát na sto procent. Nestane se, že by byl zápas, kdy nás soupeř trošku podcení, jako jsme měli možnost hrát se Slavií. Nechci se nikoho dotknout, ale určitě nás podcenila, do Brna přijela vyhrát, doma taky čekala, že nás porazí, dokázali jsme toho využít a sebrat jí body. Teď taková utkání nebudou, od sobotního zápasu hráče povedeme k tomu, aby předváděli náročný fotbal a budeme na ně tlačit, aby šli za vítězstvím.

Proč jste si vybral za asistenta Jozefa Dojčana místo Petra Maléře?

Máme spolu školní zkušenost, je to můj kolega, se kterým jsme vystudovali a máme k sobě hrozně blízko. Je to impulzivní trenér, což je taky důvod, proč jsem si ho vybral na pozici asistenta trenéra. Myslím si, že mezi námi funguje chemie a věřím, že ji dokážeme zúročit.

Takže vy budete klidná síla a on ten bouřlivák?

Nemyslím si, že bychom to měli takhle rozdělené, kvůli tomu jsem ho nepřiváděl. Přichází do nového prostředí a je neskutečně namotivovaný, už na tréninku to bylo vidět a věřím, že nás to posune.