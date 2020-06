Přitom začátek zápasu vyšel Zbrojovce dokonale, když ve třetí minutě uklidil Peter Štepanovský hlavou do sítě rohový kop Ondřeje Vaňka. Jenže po čtvrthodině fauloval gólman Zbrojovky Martin Šustr před pokutovým územím jmenovce Maceje a viděl červenou kartu.

Do branky si stoupl Jiří Floder. „Zápas se nevyvíjel, jak jsme si představovali, vyloučení nás hodně oslabilo. Hrát v deseti v dusném počasí bylo nesmírně náročné,“ povídal brněnský kouč Miloslav Machálek.

Ještě do přestávky zvýšil Antonín Růsek po pěkné akci Jakuba Přichystala, jenže ve druhé půli dostali hosté ledovou sprchu. V 55. minutě se z penalty prosadil Ondřej Chvěja. „Domácí by asi těžko dali sami gól, kdybychom jim nepomohli penaltou. To je pak těžké,“ mrzelo Machálka.

O dvanáct minut později bylo srovnáno, když hlavou skóroval Dominik Martišiak.

Když už to vypadalo na dělbu bodů, prosmýkl se do pokutového území Růsek a vykoledoval si penaltu, ze které rozhodl střídající Fousek. „Dali jsme do hry čerstvé hráče, kteří se v závěru dostali do šancí a skončilo to penaltou po výborné akci Tondy Růska. Pro nás jde o nesmírně cenné tři body. Obdivuji kluky, podali heroický výkon,“ ulevilo se brněnskému kouči.

Vítkovice i přes dotažení dvoubrankové ztráty proti favoritovi neuspěly. „Když dostaneme doma takové tři góly, nemůžeme si myslet, že urveme nějaké body. Naše nekvalita před oběma bránami je ubíjející,“ litoval trenér posledního celku tabulky Ondřej Smetana.

Zbrojovka zůstala druhá se šestibodovou ztrátou na vedoucí Pardubice. Už v neděli od pěti hodin odpoledne přivítá Třinec. „Je to zabijácký režim. Utkání nám vzalo moc sil. V neděli to bude obtížné, ale snad se dobře připravíme,“ doufal Machálek.

Vítkovice - Zbrojovka 2:3

Poločas: 0:2. Branky: 55. Chvěja, 67. Martišiak – 3. Štepanovský, 44. Růsek, 87. A. Fousek. Rozhodčí: Franěk – Blažej, Váňa. ŽK: 23. Bolf, 74. Celba (oba Vit.). ČK: 16. Šustr (Brno). Diváci: 152.

Vítkovice: Květon – Celba, Plesník, V. Cverna (C), Bolf (46. Russmann) – Putyera, Kania, Ožvolda, Chvěja, Matoušek – Macej (62. Martišiak).

Brno: Šustr – Eismann (C), Dreksa, Sedlák, Štepanovský – Šumbera (75. Pachlopník), Bariš (75. Mach), Vaněk (60. Hladík), Krška (19. Floder) – Růsek, Přichystal (60. Fousek).