Zkušený zadák přišel do Brna před rokem a půl z Karviné a pomohl Zbrojovce ke druhé příčce ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, která po rozšíření nejvyšší soutěže znamenala postup. Jenže po jedné sezoně si jihomoravská fotbalová bašta opět zvyká na druhou ligu. „Cítil jsem v týmu daleko větší potenciál, než jaký jsme vytěžili. Měli jsme z toho vymáčknout víc. Mrzí mě, že se to nepovedlo,“ ohlédl se stoper za nepovedenou záchranou.

Přestože o služby kapitána trenér Richard Dostálek nadále stál, Dreksa se chtěl posunout jinam. „Jsem rád, že mi majitel Bartoněk vyšel vstříc a rozumně jsme se domluvili na ukončení smlouvy. O dalším osudu si můžu rozhodnout sám, tak jsem to chtěl,“ uvedl obránce.

Teď se poohlíží po novém angažmá, ve hře je i zahraničí, ale zatím o budoucnosti jasno nemá. „Možností mám víc, nejsem nikde stoprocentně dohodnutý. Některé nabídky jsem odmítl, nad něčím přemýšlím, někde jsme se úplně nedohodli. Uvidíme, co přinesou další dny a jakým směrem se vydám,“ řekl.

Příprava Zbrojovky

Po výhře 2:0 v Pardubicích a prohře 0:2 s Olomoucí se fotbalisté Zbrojovky Brno chystají na třetí přípravné utkání a opět venkovní. V sobotu od půl jedenácté dopoledne nastoupí proti Jihlavě v areálu Na Stoupách. Vstup je zdarma při dodržování základních epidemiologických opatření. Zápas je možné sledovat také živě na YouTube. Tým z Vysočiny odehrál doposud dva přípravné duely. Nejprve podlehl Chrudimi 0:1, následně remizoval s Vlašimí 1:1.

Fotbalista, který už okusil fotbal i v Ázerbájdžánu, kde nastupoval za Neftči Baku, nechce nic uspěchat. „Vezmu nabídku, která mi bude dávat smysl. Už jsem se mohl domluvit, ale nechci podepsat jen proto, abych měl něco podepsané. Nejsem v situaci, abych musel brát zavděk jakoukoli nabídkou. Počkám na takovou, jaká mě osloví a bude mě naplňovat i vzhledem k mojí rodině,“ uvedl Dreksa, jenž žije poblíž Olomouce.

Pořádně se začal rozhlížet, až když se dohodl na konci kontraktu s brněnským klubem. „Nespekuloval jsem, abych ukončil smlouvu se Zbrojovkou a druhý den už nastoupil jinde, tak to v žádném případě nebylo. Jsem smířený, že si měsíc nebo dva počkám na další angažmá. Riziko je obrovské, mohl jsem zvolit pohodlí domova a v klidu hrát další rok druhou ligu, ale to jsem prostě nechtěl. Je to můj risk a jdu do něj rád,“ poznamenal prostějovský rodák.

Přestože fotbalové kluby jsou v plné přípravě, ani Dreksa nezahálí a manko na sobě necítí. „Připravuji se svědomitě, nebude pro mě problém někam naskočit. Fyzicky se cítím super, docela dost trénuju,“ podotkl fotbalista, který v nejvyšší české soutěži odehrál 152 utkání a vstřelil osm branek.

A když se s nikým nedohodne? I na to se Dreksa přichystal. „Všechny rizika jsem si vyhodnotil. Pokud nepřijde nic, co mi bude dávat smysl, zařídím se tak, abych dál pokračoval v normálním životě,“ doplnil obránce, který v brněnském dresu naskočil do 14 druholigových a 23 prvoligových utkání.