Převládá spokojenost, zvládli jsme to, i když nějaké zápasy nevyšly podle představ, nehráli jsme dobře, ale výsledkově to vyšlo. Ztratili jsme dvě remízy doma, které mě mrzí víc než dvě prohry. Myslím, že jsme ta utkání měli zvládnut. Prohrát se může, ale dvě remízy doma, to je škoda. Mohlo to být veselejší.

Dal jste deset branek v patnácti kolech, měl jste nějaký brankový plán?

Metu jsem žádnou neměl. Chtěl jsem být v tabulce, kde jsme, s tím jsem do Brna šel a povedlo se. Škoda utkání s Chrudimí, kdy mi neuznali gól, šlápl jsme ještě do toho, ale rozhodčí mi ho nenapsal.

Bez zranění i covidu. Líšeň je sehraná, zní od konkurence. Zopakuje zázrak?

Myslíte první gól připsaný hlavičkujícímu Janu Štěrbovi?

Ano, ještě jsem se míče dotkl a rozhodčí se mě na to ptal, ale nenapsal mi ho. To je škoda, ale aspoň má gól Honza, nevadí mi to, hlavně že nějak padl. Deset branek je hezkých. Doufám, že nějaké ještě přidám, důležitější je určitě první místo Brna než moje osobní statistiky.

Láká vás na jaře sesadit Denise Alijagiče z Vlašimi, který před vámi o gól vede pořadí kanonýrů?

Samozřejmě když jsem tak nahoře, bylo by dobré se tam udržet. Není špatné vyhrát ve druhé lize mezi střelci, to nebudu lhát, ale nejdůležitější je Zbrojovka, pak teprve já. Nějak se to vyvrbí, zápasů bude hodně a doufám, že budeme pokračovat jako tým i já. Bylo by hezké vyhrát oboje.

Střílíte góly, přestože o vás obránci vědí a víc se na vás soustředí, čím to?

Všímám si, že se na mě hráči víc soustředí, to je normální, prostě to vyplyne tak, že gól dám, všechno pohlídat nejde. Je to hlavně týmová práce, bez kluků bych to neměl. Byly ovšem zápasy, kdy jsme nevystřelili na bránu, jako na Dukle, tam jsme předvedli špatný výkon. Když nebudu mít kluky a dobrý servis, nepřijdou ani góly, naštěstí se nám na podzim dařilo.

Sedí vám spolupráce s Michalem Ševčíkem, který se ukázal jako dobrá alternativa při zranění Pavla Zavadila?

Hraje dobře, je to mladý, šikovný, pracovitý kluk, všechno má před sebou. Potenciál v něm je, jen nesmí usnout na vavřínech, když bude pracovat dál, může z něj být dobrý fotbalista.

Improvizace v obraně i lídr Řezníček. Zbrojovka v Opavě na závěr podzimu vyhrála

V čele tabulky máte desetibodový náskok, považujete to za optimální vklad do jarního boje o návrat do nejvyšší soutěže?

Myslím, že jsme si ověřili, že můžeme hrát s každým. Je to o přístupu. Když k utkáním přistoupíme jako doteď, měli bychom to zvládnout a dojít za svým cílem, který jsme si dali. Samozřejmě je to kulaté, sezona dlouhá a stát se může cokoli, když však k zápasům přistoupíme zodpovědně a nepodceníme nic v hlavách, měli bychom dojet do zdárného konce.

Aktuálně ovšem o postup můžete přijít jen vlastní vinou…

Je to jen o nás, jestli nebudeme k zápasům přistupovat dobře, vrátí se nám to. Když budeme pracovat furt stejně zodpovědně, nemám strach. Musíme hrát jako doteď, nemusíme vše vyhrát, to taky nejde, ale potřebujeme čistou hlavu.

Někteří fotbaloví experti tvrdí, že Zbrojovka dominuje, protože druhá liga je aktuálně slabá. Co si o tom myslíte?

Podle mě to není zase takový rozdíl. Soupeři jsou silní, pořad soutěž hrají Jihlava, Příbram, nemůžeme za to, že se jim nedaří. Výborní soupeři jsou Sparta B, Vlašim, taky jsme s nimi zápasy zvládli. Neřekl bych, že jsou ve druhé lize špatné týmy, pět nebo šest je velice kvalitních, zvlášť na nás každý vyrukuje. I s poslední Chrudimí jsme měli problémy (výhra 3:2 – pozn. red.). Kdyby Příbram nebo Jihlava hrály nahoře, tlačily by na nás, některé týmy jako třeba Opava nechytily začátek, ale nemyslím si, že to má shazovat druhou ligu a že je druhá liga špatná.

Kde vidíte ve vaší hře nedostatky?

Vždy je na čem pracovat, všechno si vyhodnotíme. Nějaké zápasy nám nevyšly, nějaké vyšly, ale je co zlepšovat a v zimě zapracujeme, ať jsme ještě sehranější.

Považujete za vhodné začlenění případných prvoligových posil už na jaře?

To je určitě otázka na vedení, ale posily se vždycky hodí. Čím dřív přijdou, tím dřív do týmu zapadnou, což je za mě lepší. Vedení klubu určitě bude pracovat a někoho chce přivést.

Druholigový podzim Zbrojovky: od facky až k desetibodovému náskoku

Zbrojovka v šestnácti kolech nastřílela 32 branek a jen 15 obdržela, což jsou nejlepší čísla ve druhé lize. V čem tkví největší síla mužstva?

Myslím, že obdržených gólů mohlo být míň, občas jsme dostali strašně hloupé a laciné po standardkách, to je asi naše slabina, kterou musíme zlepšit. Dopředu jsme docela silní, dokážeme si vypracovat šance, považuji nás za komplexní tým. Jestli chceme postoupit, nemůžeme dostávat laciné góly.

Máte dvě dcery, jak strávíte vánoční svátky?

Máme ještě dva dny tréninky, pak nás rozpouští a dostaneme měsíc dovolenou. Svátky si užijeme s rodinou, poletíme na dovolenou do Dubaje, máme rádi teplo. Moc se těším.