Dukla, která chce patřit k největším kandidátům na postup do nejvyšší soutěže, musela bránit své vedení a uplatnila své zkušenosti i větší zápasovou praxi z posledního tři čtvrtě roku. Naproti tomu Vyškovští se přesvědčili, že ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE se nemusejí obávat žádného soupeře.

F:NL - 1. kolo:

FK Dukla Praha – MFK Vyškov 2:1

Poločas: 2:0. Branky: 39. J. Peterka, 45+2. Fábry – 78. O. Vintr. Rozhodčí: Cieslar – Šimáček, Matoušek. ŽK: Iľko, Langer (oba Vy.). Diváků: 322.

Dukla: F. Rada – Barac, Piroch, Kulhánek, Ruml – J. Peterka, D. Souček (67. Cienciala), David Kozel (46. Kozma), Buchvaldek (67. Kim) – S. Faleye (78. Doumbia), Fábry (72. Pázler). Trenér: Bohuslav Pilný.

Vyškov: Šustr – Ilko, Fofana, Štěpánek, Němeček – Lahodný (61. Jaroš), Cabadaj – Jambor (37. Langer), M. Vintr (72. Hanuš), Kanakimana – Simr (72. O. Vintr). Trenér: Jan Trousil.

Hned po rozehrávce se hosté na Julisce pokusili o jednoduchý centr, ale domácí obrana si s nebezpečně vypadajícím nákopem poradila. Od desáté minuty už byla útočná iniciativa na straně hostů jasně zřetelná. Po centru Lukáše Lahodného sebral domácí brankář Filip Rada míč z hlavy nabíhajícího Marka Vintra a průnikem se až k brakové čáře domácích dostal Dan Jambor. Historickou první druholigovou střelu na branku soupeře vyslal v osmnácté minutě po samostatném průniku Lukáš Lahodný, ale Rada byl pozorný.

Po rychlém protiútoku a střele Marka Fábryho pak ale musel své kvality prokazovat i vyškovský gólman Martin Šustr, který včas zmenšil střelecký úhel a ránu zblízka vyrazil. Dukla jako by se touto akcí nadechla k větší aktivitě a před vyškovskou brankou to několikrát zahřmělo. Přesto po půlhodince mohl skóre po hrubce domácích obránců otevřít Marek Vintr, ale jeho zakončení z malého vápna v poslední chvíli odrazil bránící hráč. Na druhé straně zmařil Fábrymu další tutovku zase skokem pod nohy Šustr.

Koncovka první půle patřila Dukle. Akci Lukáše Buchvaldka úspěšně zakončil Jan Peterka. Jeho první střelu ještě Šustr reflexivním zákrokem vyrazil, ale na opakovanou už nárok neměl. Když pak Lahodný po samostatném náběhu na domácího brankáře „odmítl“ vyrovnat, přišel krutý trest. Po podobné akci, která předcházela první brance, ze své třetí šance skóroval Fábry. Jak se později ukázalo, byl to klíčový moment celého zápasu.

V úvodu druhého poločasu nasadila Dukla pořádný kvapík a zjevně chtěla zaskočeného nováčka rychle dorazit. Měla k tomu několik šancí, ale v 60. minutě také mohla inkasovat. Při rohovém kopu hosté přehustili prostor před Radou a patička Filipa Štěpánka těsně přelétla přes břevno. O jedenáct minut později pálil z dobré pozice těsně vedle Marek Vintr. Trenéru Trousilovi pak vyšlo střídání. To, co se nepodařilo Marku Vintrovi provedl jeho bratr, dvojče Ondřej, a bude navždy zapsán v historii vyškovského fotbalu jako první druholigový střelec. V době, kdy byl ošetřovaný domácí Faleye dostal přihrávku za obranu, kličkou se zbavil obránců a tečovanou ránou překonal Radu. To byl na hřišti šest minut.

Po gólu se hra otočila a hosté se silně tlačili za vyrovnáním a několikrát k němu byli blízko. Ještě i v pětiminutovém nastavení musel Rada s námahou vyrážet hlavičku Bienevenue Kanakimany a střela Ondřeje Vintra z běhu šla těsně nad.