Kanonýr brněnské Zbrojovky Jakub Řezníček dal na podzim deset branek.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

KANONÝR ŘEZNÍČEK. Opět se ukázalo, jak se Zbrojovce vyplatil návrat zkušeného útočníka Jakuba Řezníčka, který na podzim zaznamenal deset branek a přidal ještě pět nahrávek. V pořadí kanonýrů jej ovšem předstihl Denis Alijagič, který ve Vlašimi hostuje ze Slavie. Dal ještě o gól víc. „Šel jsem do Brna hrát s jediným cílem, nepotřebuji lámat rekordy. Zatím to vychází, branky dávám, rozhodl jsem nějaké zápasy, ale je to práce celého týmu,“ řekl Řezníček.

