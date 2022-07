Zatímco sobotní zápas s Hostouní odehraje Líšeň na svém stadionu, nedělní utkání je naplánované na jedno z tréninkových hřišť vicemistra první ligy. A navíc za zavřenými dveřmi. „Bylo to přání Slavie, my jsme to akceptovali. Jsme rádi, že se s takovým týmem vůbec můžeme utkat,“ doplnil líšeňský kouč.