Právě práce s mládeží dvaatřicetiletého krajního obránce provází už delší dobu, k aktivní fotbalové kariéře totiž už pomalu přidává i první trenérské zkušenosti, v současnosti je Pašek asistentem kouče u líšeňského výběru do osmnácti let. „Až jednou skončím hráčskou kariéru, tak se chci věnovat trénování. Je to věc, která mě začala moc bavit a naplňovat. U fotbalu bych rád touhle cestou zůstal,“ má jasno brněnský rodák.