„Přemýšlel jsem o tom už měsíce, byla otázka, jak všechno dopadne. Nakonec jsem se rozhodl pro přechod do civilního zaměstnání,“ říká Eismann.

Co byl definitivní impulz?

Jednak postup, který se nám podařil. Jde o vynikající záležitost a obrovské zadostiučinění. Tím, že se to povedlo, bylo rozhodnutí jednodušší. Majitel Zbrojovky mi nabízel pomocnou ruku v případě, že budu pokračovat v kariéře. Rozhodl jsem se ale s fotbalem skončit z vlastní vůle a přesvědčení, že nastal ten čas.

Kdyby Zbrojovka hrála i příští rok druhou ligu, zůstal byste?

Stejně by převážilo to, že bych se rozhodl skončit. Samozřejmě postup je třešnička na dortu.

Už jste se spoluhráči oslavil postup?

Hned po posledním domácím zápase jsme měli společnou večeři. Když jsme se v pátek dozvěděli, že postupujeme, dávali jsme narychlo dohromady termín. Pořádně jsme si to pak užili a myslím, že jsme si to za tu dřinu a vynikající výkony zasloužili.

Po restartu sezony už jste víc času než na hřišti trávil na lavičce v roli náhradníka. Jak jste to snášel?

Pro všechny byla situace po obnovení ročníku nová. Trenér mě využíval, jak potřeboval. Ztotožnil jsem se s tím, jsem profesionál a byl jsem připravený nastoupit do zápasu kdykoli bude potřeba.

Kam řadíte ve své kariéře dvouleté angažmá ve Zbrojovce?

Vysoko. Hrál jsem v největším klubu v regionu s obrovskou historií a fanouškovskou základnou. Byl to neskutečný zážitek.

Na co se teď po konci kariéry zaměříte?

Nechci ještě říkat nic moc podrobněji, když to není stoprocentní, ale hodlám se vydat vojenskou cestou.

Jste připravený, že se vám bude po fotbalu stýskat?

Samozřejmě mi bude chybět. Dvacet let, ve kterých jsem se věnoval naplno fotbalu, nejde zmačkat a hodit do koše. Je třeba si to ale srovnat v hlavě, navíc to nemusí být definitivní konec, nějakou formou se možná k fotbalu zase vrátím. Teď se to však zlomilo a je třeba přejít do civilního zaměstnání. Určitě to bude zajímavé, zatím v podstatě žádnou pracovní zkušenost nemám.

Když se nějakým způsobem vrátíte k fotbalu, bude to ve Zbrojovce?

Je to možné.

Na co ve své kariéře vzpomínáte nejraději?

Určitě na postupy do první ligy (kromě Zbrojovky se dostal do nejvyšší soutěže také s Karvinou pozn. red.), cesta k nim byla složitá, což se ukázalo i ve Zbrojovce, kde jsme se o něj snažili dvakrát. Potom taky vzpomínám na prvoligová utkání. Člověk si takové zápasy musí užívat.

Jak bude pro Zbrojovku složitý první ročník v nejvyšší soutěži?

To je otázka. Věřím, že když tým zůstává pohromadě a vhodně se doplní, bude to fungovat a sezona bude úspěšná. Je třeba mít ovšem realistické cíle. Mechanismy v klubu jsou nastaveny dobře, což je důležité.