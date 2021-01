Nyní přišla nejen pro něj dobrá zpráva. Čtyřiadvacetiletý záložník se téměř po roce vrátil do České republiky, kde znovu zabojuje o místo v líšeňském kádru. „Mám zprávy, že už v neděli byl na letišti a zapojí se s námi do přípravy,“ prozradil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Elekana se poprvé představil v líšeňském dresu na jaře roku 2018 a od té doby zaznamenal dvanáct ligových branek v pětačtyřiceti utkáních. Jenže naposledy naskočil do zápasu 16. listopadu 2019, kdy pomohl Líšni v premiérové sezoně ve druhé lize k vítězství 2:0 s Chrudimí. „Rok teď nehrál fotbal. Ukáže se v přípravě, jak moc pro nás bude platný hráč,“ poznamenal Valachovič.

Na soupisce líšeňského kádru se už pátou sezonu nachází ještě jeden africký záložník, a to Senegalec Lamine Fall. Jenže u dvou takových hráčů nemuselo zůstat. „Nabídek na kluky ze zahraničí mám mraky, denně dostávám maily a jejich videa. Řekli jsme si ale, že současná situace nám k tomu nenahrává. Spíš chceme zapracovat do sestavy naše hráče,“ vysvětlil Valachovič, jenž se v prosinci sešel s hráčským agentem Danielem Chrysostomem. Ten zastupuje v České republice talent pražské Slavie Abdallaha Simu.

Změny v Líšni na startu přípravy:

Příchody na začátku zimní přípravy:

brankář: Jan Mrázek (návrat z hostování v Tasovicích)

obránci: Erik Otrísal (přestup z Lanžhota), Oliver Putyera (hráč Karviné)

záložník: Guy Reteno Elekana (návrat ze zahraničí)

útočníci: Milan Skočovský (přesun z kategorie do devatenácti let), Martin Vaďura (hráč Veselí nad Moravou)

Možné odchody:

obránce Peter Šenk (zájemce Rosice), záložník Patrik Demeter (zájemce Velké Meziříčí)

Do zimní přípravy líšeňského týmu naskočí i střední záložníci Jakub Kučera a Marek Matocha, o které se zajímala prvoligová Opava. Mezi novými tvářemi se objeví už dopředu avizovaná posila do defenzivy Erik Otrísal z Lanžhota nebo Oliver Putyera z Karviné. Třiadvacetiletý obránce severomoravského prvoligového celku zaznamenal v nejvyšší české soutěži deset utkání, v této sezoně v ní příležitost nedostal.

Naopak v útoku se pokusí zvýšit konkurenci dvaadvacetiletý Martin Vaďura, který se v přerušené sezoně jihomoravské B skupiny I. A třídy v dresu Veselí nad Moravou blýskl devatenácti brankami v devíti zápasech. Nyní se porve o šanci v týmu o tři patra výš. „Mám rád takové příběhy. Měl jsem Jardu Navrátila v Břeclavi, který udělal skok z MSFL do první holandské ligy. Hrál tam šest let. Jardu Málka jsme přivedli z Pelhřimova z divize a za dva roky ho pan Nehoda (hráčský agent Zdeněk Nehoda – pozn. red.) dával do Viktorky Žižkov. Nic není nemožné,“ pravil Valachovič.

Jeho svěřenci v úterý zahájí zimní přípravu po pauze, která trvala pouze osmadvacet dní. „Jsme na to zvyklí. I když nám skončí podzim dřív, trénujeme většinou až do půlky prosince. Volno jsem si užil. Hlavně tedy s rodinou, kterou jsem navštívil po dlouhé době. Sezona byla totiž tak rychlá, že jsem nic nestihl,“ uvedl líšeňský kapitán Ondřej Ševčík.

O víkendu čekají Brňany dvě přípravná utkání, obě s prvoligovými mužstvy. V sobotu se střetnou se Zlínem a v neděli s Baníkem Ostrava. „Pěkně do toho hned naskočíme,“ usmál se Ševčík a dodal: „Máme radost, že se postavíme takovým týmům a že mají zájem s námi hrát.“