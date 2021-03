Rozhodující branku utkání zařídil v 70. minutě Málek, který udržel po centru Jakuba Kučery míč v pokutovém území a prostřelil hostujícího brankáře Patrika Vízka. „Je to pro nás šílené, chtěli jsme se před sezonou zachránit a teď jsme první. Kol je ale před námi ještě dost, takže nic nepřeceňujeme,“ uvedl Málek, který se v této sezoně prosadil už poosmé a osamostatnil se na čele tabulky střelců.

Taktiku domácího celku ovlivnil před šlágrem kola i fakt, že líšeňský trávník byl ještě v pátek pod sněhem. „Jednoznačně jsme šli do zápasu s tím, že chceme hrát hrozně jednoduše. Věděli jsme, že terén se může odpoledne měnit vlivem sluníčka i minutáže, což se potvrdilo. Proto jsme chtěli hrát jednoduše nahoru a tam získávat míče. Asi se nám to trochu povedlo," culil se Valachovič.

Jeho tým se dostal do vedení už v šesté minutě, kdy se prosadil hlavou obránce Milan Lutonský. „Chtěli jsme hru přenášet vždy na druhou stranu, v prvním poločase to nebylo úplně ideální, ale oba góly padly z přenesení hry. Věděli jsme, že soupeř dostává branky ze strany, že se tam můžeme prosadit a taky jsme se prosadili," liboval si líšeňský trenér.

Východočeši naopak zvládli lépe vstup do druhého poločasu, když vyrovnali hned v jeho čtvrté minutě. Po střele do tyče Pavla Dvořáka dorazil míč do branky Erik Prekop. „Předvedli jsme toho málo, přizpůsobili jsme se jejich hře. Chtěli, abychom to kopali a oni vzadu jsou silní, je těžké s nimi vyhrávat hlavy a nepodařilo se nám dát balony za ně. Zápas byl jen bitva, fotbalu tam moc nebylo,“ líčil hostující kapitán Adam Vlkanova.

Líšeňští fotbalisté přestříleli Hradec Králové 10:5. „Říkali jsme si v přípravě, že se zápas bude rozhodovat ve vápně a tam Líšeň byla úspěšnější. Ze tří šancí, které měla, vytěžila dva góly. Rozdíl byl v efektivitě, tu měla Líšeň lepší,“ řekl královéhradecký trenér Ondřej Prášil, jenž na lavičce zastupoval hlavního kouče Zdenka Frťalu. Ten měl pozitivní test na koronavirus.

Hradec na brněnský klub nyní po třinácti odehraných zápasech ztrácí ve druholigové tabulce bod. „Tenhle zápas nás musí nakopnout, aspoň si všichni uvědomí, že neplatí, že každého budeme přehrávat a v klidu si pro postup dojdeme. Druhá liga je strašně vyrovnaná a může v ní ztratit každý s každým. Sezona je ještě dlouhá, musíme makat a předvádět lepší výkony," hlesl Vlkanova.

Další duel odehrají Brňané v sobotu v Blansku. „Hodně hráčů ani nemělo ještě nedávno zkušenosti s druhou ligou. Já jsem ji hrál třeba v Třinci a většinou jsme byli vzadu. Proto nás hrozně láká zůstat na prvním místě co nejdéle," dodal Málek.

Na vedení líšeňského celku zareagoval ihned po zápase i první náměstek primátorky města Petr Hladík. „Pokud by Líšeň soutěž vyhrála, samozřejmě jí město Brno poskytne zázemí na Srbské. S klubem již diskutujeme o podmínkách, pokud by se tak stalo," napsal na svůj twitterový účet.

Líšeň - Hradec Králové 2:1 (1:0)

Branky: 6. Lutonský, 70. Málek – 49. Prekop.

Rozhodčí: Hrubeš – Melichar, Váňa.

Žluté karty: 56. Silný, 62. Kučera, 82. Krška – 56. Prekop, 69. Kateřiňák, 89. F. Čech.

Držení míče: 40 % : 60 %.

Střely na branku: 7:3.

Střely mimo: 3:2.

Rohy: 2:6.

Líšeň: Veselý – Jeřábek, Otrísal, O. Ševčík (C), Lutonský – Kučera – Pašek, Málek, Matocha (85. Demeter), Krška (90+3. Fall) – Silný (76. Zikl).

Hradec Králové: Vízek – Mejdr, F. Čech, Donát, F. Novotný (74. Záviška) – Kateřiňák (74. Samko), Kodeš – Prekop, P. Dvořák, Vlkanova – Vašulín.