V boji o postup do nejvyšší soutěže se tak projeví nejen kvalita kádru, ale také jeho šířka. „Není čas na výmluvy. Jsme profesionálové a bereme peníze za to, abychom zápasy odehráli,“ neřeší nahuštěnou termínovou listinu stoper Zbrojovky Pavel Dreksa.

Do harmonogramu utkání ovšem vstupují požadavky televizí, a tak zatímco pražská Dukla proti Jihlavě nastoupila už v pondělí a vyhrála 2:1, fotbalisté Zbrojovky odstartují náročný maraton až ve čtvrtek od šesti hodin večer na hřišti Ústí nad Labem. „Je to blbé. Když nastala tahle situace, měla by pravidla být stejná pro všechny. Program je neúprosný a každý den či dva sehrají roli. Asi rozhodla televize, ale chceme postoupit, takže musíme zvládnout naše zápasy a je jedno, kdy hrají ostatní,“ říká Dreksa.

Ovšem příští týden na Zbrojovku čekají hned tři duely a v červnu jich mají dohromady deset. „Soutěž je nyní těžce uchopitelná, červen umožní akorát pozápasový a předzápasový režim. Bude to hrozně náročné a snažíme se celý kádr nachystat, aby to byl neustále pracující tým s vírou ve vlastní schopnosti a touhou něco dokázat,“ nabádá kouč třetího celku tabulky Miloslav Machálek.

Jeho svěřenci mají před sebou pořádný zápřah a už není prostor na nabírání kondice. „Někteří hráči jsou na tom výborně, někteří mají ještě rezervy, ale spíš než o kondici to bude o vůli pracovat v každém utkání maximálně,“ podotýká stratég.

Víc než kdy dřív se do popředí důležitosti posouvá patřičná regenerace. „V době koronavirové přestávky jsem dělal svoje věci, abych se co nejvíc vyhýbal zraněním. Zápasy půjdou rychle za sebou a důležité bude také psychické rozpoložení,“ popisuje Dreksa.

Nahuštěný program přispěje k tomu, aby se fotbalisté dlouho nezaobírali případnými neúspěchy. „V tom má krátký program výhodu. Člověk nemá týden, aby přemýšlel o blbostech, musí se připravit na další zápasy,“ povídá zadák, který v zimě přišel do Brna z Karviné.

TĚLO SI ZVYKNE

Podobný režim zažil v Olomouci, s níž hrál vedle nejvyšší soutěže domácí pohár a předkolo Evropské ligy. „Ale určitě to nebylo tak nahuštěné jako teď, tohle je extrém. Někdy jsme měli třeba týden volno mezi zápasy a paradoxně to tělu trošku ublížilo. Jak se najede na určitý rytmus, tělo si zvykne a bude to v pohodě,“ uvažuje třicetiletý obránce.

Mezi duely nemůže jen odpočívat. „Musíte se zákonitě po zápase proběhnout, jinak se únava z těla nedostane. Ranní trénink je nejdůležitější, aby se kyselina (mléčná ze svalů - pozn. red.) vyplavila a hráč byl co nejrychleji připravený do dalších utkání,“ dodává Dreksa.