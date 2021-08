Třiatřicetiletý útočník svým nedělním galapředstavením dovedl Zbrojovku k domácímu vítězství 4:0 s Jihlavou. „Měl jsem holt štěstí, protože do čeho jsem kopnul, to tam spadlo. Ještě jsem dal tyč a neuznaný gól (kvůli ofsajdu - pozn. red.). Byl to dobrý zápas a dobrý výkon, ale je to také zásluha kluků, kteří mi branky připravili," podotkl Řezníček.

Naposledy vstřelil v brněnsém dresu čtyři branky v jednom utkání legendární útočník Roman Kukleta, jenž přispěl v roce 1987 k výhře 9:0 nad Mladou Boleslaví hned šesti brankami.

V minulých druholigových kolech se zkušený forvard do gólových příležitostí často nedostával. „V zápase s Jihlavou to byly nádherné přihrávky od kluků, ale je potřeba na to navázat. Takhle si představuju, aby mě tam hledali víc, protože první zápasy jsem moc šancí neměl, až teď se to zvedlo," poznamenal Řezníček.

Ten po návratu do Zbrojovky naskočil v neděli ke svému čtvrtému soutěžnímu utkání, v přípravě nastoupil jen v generálce na 75 minut. „Každý zápas si na sebe s klukama pořád zvykáme, čtyři roky jsem tady nebyl a ten tým je jiný. Bude to samozřejmě ještě chvíli trvat, ale já i celé Brno doufáme, že takhle pojedeme dál. A není to jen o mně, ale o cíli, který tady máme a kterého musíme dosáhnout," připomněl Řezníček postupové ambice.

Bývalý hráč pražské Sparty, Plzně nebo Olomouce se proti Jihlavě prosadil na stadionu v Srbské ulici dvakrát i po rohovém kopu, ze kterého ho v obou případech našel devatenáctiletý záložník Michal Ševčík. „Góly z rohu byly nacvičené a takhle jsme je chtěli hrát, povedly se úplně do puntíku," přiznal Řezníček.

Jeho výkon ocenil i brněnský kouč Richard Dostálek. „Odehrál výborné utkání a byl v prostorách, kde měl být. Všechno, co jsme nacvičovali a trénovali, se v zápasech projevilo," liboval si sedmačtyřicetiletý stratég.

Pro Řezníčka šlo o mimořádné vystoupení. Třeba hattrick zaznamenal před víc než rokem, když řídil výhru Teplic 4:1 se Zlínem, čtyřikrát se ale prý prosadil naposledy v České fotbalové lize před osmi lety.

Čekal takovou kanonádu i tentokrát? „Na hřiště jdu vždycky pomoct týmu, vyhrát a pokusit se dát gól, což se mi teď na začátku nějak nepovedlo. Naštěstí proti Jihlavě to tam napadalo a jsem rád za výhru, když jsme to minulý týden zkazili a potřebovali to nutně napravit," narážel na zápas třetího kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Prostějově.

Tam Zbrojovka padla 0:2 a připsala si první porážku v této sezoně. „Pro tým je strašně důležité, že jsme se z toho takhle oklepali. První tři dny v nás ale ta prohra byla, museli jsme se uklidnit. Prostě se nám zápas nepovedl, ale druhá liga je těžká soutěž a každý v ní může porazit každého. Na nás to přišlo ve třetím kole a je jen dobře, že jsme teď Jihlavu porazili, je to pryč a musíme se koukat dopředu," líčil Řezníček.

Ten v příštím kole vůbec poprvé zavítá v neděli na líšeňský stadion, kde se odehraje brněnské derby. Zápas začně ve čtvrt na jedenáct dopoledne.