Frekventovanou námitkou příznivců směřovanou ke klubu bylo například občerstvení na stadionu v Srbské ulici. Fanoušci si stěžovali na pomalou obsluhu, kvůli níž nejednou nestihli úvod druhého poločasu.

Tématem byla také kvalita nabízeného občerstvení. „Situaci s občerstvením se snažíme vylepšit prakticky neustále. Narážíme přitom na limity, především na limity stadionu v jeho zázemí,“ reagoval na kritiku brněnský klub.

Příznivci obvykle svou nevoli adresují klubu virtuální cestou. „Konkrétní podněty a náměty přicházejí především elektronickou formou, ať už e-mailem nebo přes sociální sítě,“ zaznělo z prostředí klubu.

Samostatnou kapitalou jsou stížnosti na výkony brněnského celku. Nejvýmluvnějším barometrem nálad příznivců je facebooková stránka, kde jihomoravský fotbalový klub sleduje přes devatenáct tisíc fanoušků, kteří svou nespokojenost s výsledky ventilují často. „Varnsdorf 15 tisíc obyvatel, Brno 380 tisíc! To nedokážeme sehnat jedenáct fotbalistů, kteří za BRNO nechají srdce a duši na hřišti a trenéra, co je k tomu povede? Vždyť to je výsměch,“ napsal třeba Martin Nemec pod facebookovým příspěvkem po poslední remíze brněnského týmu 2:2 s Varnsdorfem. Jeho komentář si následně vysloužil pod daným statusem největší počet kladných reakcí.

Fanoušci ovšem umí vedení i hráče konfrontovat také tváří v tvář. Třeba na konci letošního května se příznivci Zbrojovky setkali se zástupci vedení klubu a hráči po duelu s Opavou přímo na stadionu v situaci, kdy už bylo jasné, že Brno po pouhém roce opustí těžce vydobytou nejvyšší soutěž. Při setkání, které se obešlo bez incidentů, s příznivci diskutoval sportovní manažer Tomáš Požár a fotbalisté Pavel Dreksa, Luděk Pernica a Ondřej Pachlopník.

Na tréninku před lednovým utkáním s Opavou zase zhruba čtyřicítka brněnských fanoušků překvapila hráče Zbrojovky na sobotním tréninku transparenty po sérii proher.

Brňané o den později nad slezským celkem a outsiderem soutěže zvítězili 2:0. „Překvapilo nás, že se fanoušci takhle zničehonic objevili. Samozřejmě s jejich názory jsme se ztotožnili, ale myslím, že je potřeba si to vyříkat interně. Jsme rádi, že nás podporují a moc dobře si uvědomujeme situaci, ale tohle nám moc nepřidá na sebevědomí. Každý se s tím popere jinak, někoho to nabudí, někoho dá dolů. Ukázalo se, že nás to nabudilo,“ pravil tehdy brněnský záložník Adam Fousek.