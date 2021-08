Přestože se Silný snažil ochránit napadaného pořadatele, neměl sudí Radek Dubravský jinou možnost než jej vyloučit. A za to líšeňskému forvardovi pořádně vyčinil domácí trenér Milan Valachovič. „Byl to totální zkrat našeho útočníka, ani se mi nechce říct jeho jméno. Hodně mě naštval. Soupeř pak hraje proti deseti a dostaneme gól,“ volil ještě opatrná slova Valachovič.

Než se uklidnila situace, kterou s rozhodčími řešil také delegát utkání, trvalo téměř pět minut. Sudí jich za druhý poločas nastavil sedm a v 93. minutě Zbrojovka přesilovku využila. Damián Bariš poslal z pravé strany přesný centr na hlavu Řezníčka, jehož v pokutovém území nikdo nezastavil.

„Sestříhal jsem před utkáním branky Řezníčka, jeho náběh do malého vápna, kde si odstaví hráče rukou. Přesně takový gól dostaneme a to mě mrzí. Měli jsme dohrát tyhle situace, o kterých jsme věděli,“ zlobil se líšeňský trenér.

Zbrojovka po utkání pátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY poskočila do čela tabulky, ještě večer ji však sesadila pražská Dukla, takže je druhá. Líšeň dvanáctá. „Utkání nás stálo neuvěřitelné množství sil, v zápase bylo neskutečně soubojů. Věděli jsme o tom, ještě v takovém prostředí, ale to k fotbalu patří a hráči k utkání přistoupili velmi zodpovědně. Odvážíme si tři body, jsme šťastnější a spokojenější tým,“ sdělil trenér Zbrojovky Richard Dostálek do kamery České televize.

Jeho svěřencům vyšel vstup do druhého poločasu, po čtyřech minutách se prosmýkl po levé straně Jakub Přichystal a předložil přesnou přihrávku Janu Hladíkovi. Exlíšeňský útočník se trefil mezi nohy gólmana Vlastimila Veselého. „Do druhého poločasu jsme vstoupili jako ve Vlašimi. Necháme si hned dát gól do otevřené obrany, přitom jsme v týdnu na videu nic jiného neřešili. Uděláme stejnou chybu, nejdeme do zabezpečeného útočení,“ kroutil hlavou Valachovič a zmínil poslední prohru 1:4.

V 57. minutě srovnal líšeňský kapitán Ondřej Ševčík, který si naběhl na parádní přímý kop Jaroslava Málka a ve skluzu poslal balon do sítě. Vzápětí mohl zvýšit domácí Jakub Kučera, ale vychytal jej gólman Martin Berkovec.

V nastavení rozhodl Řezníček, který navázal na čtyři branky do sítě Jihlavy v minulém kole. „Byli jsme trpěliví, nechtěli jsme sklouznout k nakopávání, chtěli jsme to dohrát přes kraje nebo prostrkávačkami prostředkem. Líšeň stále dobře pracovala, bránila, dali jsme však vítězný gól,“ oddechl si Dostálek.

Líšeň – Zbrojovka Brno 1:2 (0:0)

Branky: 57. O. Ševčík – 49. Hladík, 90+3. Řezníček.

Rozhodčí: Dubravský – Dresler, Bureš.

ŽK: 22. Lutonský, 31. Kučera, 73. Silný, 80. Málek, 88. Otrísal – 16. Řezníček, 63. Texl, 66. Endl, 90+4. Ad. Čermák. ČK: 79. Silný (Líšeň).

SK Líšeň 2019: Veselý – Pašek, Otrísal (90+4. Chwaszcz), O. Ševčík (C), Lutonský – Kučera (69. Krška) – Jeřábek, Málek, Rolinek (69. Matocha), Stáňa (85. Bednář) – Silný.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Jan Moravec, Endl, Štěrba, Bariš – A. Fousek (72. Štepanovský), Ševčík (61. Texl), Ad. Čermák (90+6. Hlavica), Hladík (90+6. Kosek), Přichystal – Řezníček (C) (90+6. M. Sedlák).