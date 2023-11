Chvíli to vypadalo, že bude největším hrdinou pátečního utkání mezi Jihlavou a Líšní. Útočník Vysočiny Justin Araujo-Wilson v úvodu druhé půle rozjásal gólem domácí příznivce, jenže jen o pár minut později svůj hvězdný moment zahodil. Po dvou zbytečných žlutých kartách totiž musel předčasně do sprch, hosté následně zápas málem otočili. Nakonec se však oba celky rozešly s remízou 1:1.

Jihlavští fotbalisté (ve žlutém) si na závěr podzimu rozdělili body s Líšní za remízu 1:1. | Video: Deník/Jakub Tručka

V první půli nejprve Araujo-Wilson neudržel emoce a byl napomínán za vzteklé zahození míče.

Druhou žlutou viděl těsně po hodině hry po faulu na půli hřiště. „Byl to skvěle rozehraný zápas, soupeře jsme měli na lopatě. A pak přišlo takové vyloučení. Těžko se mi to komentuje, ale Justin nás tím pohřbil, musíme si to vyříkat,“ zlobil se jihlavský kouč David Oulehla.

Jeho svěřenci do klíčového momentu měli utkání pod kontrolou. Ve druhé půli byli dlouho lepším celkem, po gólu kanonýra z Trinidadu a Tobaga šli zaslouženě do vedení.

Vyloučení ale vše změnilo. „Červená karta ovlivnila zápas. Neměli jsme dobrý vstup do druhé půle, domácí měli hned velkou šanci, přestože jsme si řekli, že chceme úvod zachytit. Po vyloučení se obraz hry úplně změnil, dostali jsme se na míč a dařilo se nám dostávat se do jihlavské obrany,“ hodnotil líšeňský záložník Adrián Čermák.

Právě on přesilovku bleskurychle využil, Brňané vyrovnali už v 65. minutě. Následně byli blízko dokonání obratu, při velkých příležitostech nastřelili ale jen břevno a tyč. „Sám jsem pak ještě dal tyčku, remíza je pro nás ztráta. Hráli jsme půlhodinu přesilovku, měli jsme toho využít. Je třeba pochválit i Jihlavu, má dobrý tým a dlouho to byl vyrovnaný a těžký zápas. Měli jsme ale vyhrát,“ mrzelo slovenského středopolaře.

Spokojený tak po posledním podzimním utkání nebyl ani jeden z celků. Jihlava totiž tušila, že do vyloučení mířila za třemi body, které by ji přiblížily barážovým pozicím. „Líšeň je nechutné a nepříjemné mužstvo, které je strašně dobře organizované. Je vždy stlačená, dobře brání a chodí do rychlých brejků. Přesto jsme se do její defenzivy dostali, dali jsme gól a utkání jsme do toho zkratu měli pod kontrolou,“ doplnil Oulehla.

Díky remíze se Vysočina minimálně do soboty udržela v elitní druholigové pětce, první část ročníku zakončila s pětadvaceti body. „Po minulé strašně náročné sezoně, kdy jsme se do posledního kola strachovali o udržení, jsem neměl žádné očekávání. Bodový zisk je fajn, ale mohli jsme mít klidně o pět bodů víc, přišli jsme o ně v utkáních, ve kterých jsme viděli červenou kartu,“ připomněl jihlavský stratég fakt, že jeho svěřenci dohrávali na podzim hned šestkrát v oslabení.

Brněnský celek nasbíral o čtyři body méně a poprvé po delší době přezimuje v dolní polovině tabulky, před víkendem je devátý. „Vždy to může být lepší, bodů jsme mohli určitě nasbírat víc. Hodně jsme jich poztráceli, ale máme před sebou jaro, které taky bude náročné, ale věřím, že ho zvládneme lépe,“ podotkl Čermák.

Jihlava - Líšeň 1:1

Poločas: 0:0.

Branky: 49. Araujo-Wilson – 65. Čermák.

Rozhodčí: Krejsa – Mokrusch, Cichra.

ŽK: Tureček, Araujo-Wilson,Vedral – Otrísal, Joković, Jeřábek.

ČK: 61. Araujo-Wilson.

Diváci: 396.

Jihlava: Mastný – Svoboda, Vedral, Piško, Farka (90+3. Chytrý) – Tureček, Shudeiwa (64. Selnar) – Křehlík (71. Ogiomade), Lacko (90+3. Pešek), T. Franěk (71. Tonbul) – Araujo-Wilson.

Líšeň: Vajner – Joković, M. Jeřábek, Otrísal, Lutonský – Čermák – Polášek (85. Vlasák), Matocha (90+1. Mionić), Machalík, Sokol – Vandas (81. Raab).