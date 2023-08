Už i s navrátilci Adamem Fouskem a Josefem Koželuhem, ale naopak bez nigerijského záložníka Wale Mussy Alliho, který zamířil na hostování do Českých Budějovic, absolvují fotbalisté Zbrojovky Brno zápas sedmého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Prostějovem. Duel se odehraje v azylu hanáckého celku na stadionu HFK Olomouc v Holici v sobotu od půl jedenácté dopoledne.

Zbrojovka se s Prostějovem střetla při generálce na novou sezonu 15. července. Souboj vyzněl lépe pro Hanáky, kteří vyhráli 1:0. | Foto: Deník/David Kubatík

„Je to pro nás opět důležitý zápas. Soupeře poměrně dobře známe, on zná nás, navíc jsme s Prostějovem prohráli v posledním přípravném utkání (15. července 0:1 - pozn.red.). Bude to hodně těžká bitva, ale věřím, že ji zvládneme," uvedl asistent brněnského trenéra Josef Mucha, který se v Prostějově narodil a také za něj hrál.

S tréninkem už začal také dlouhodobě zraněný Ondřej Pachlopník, na svůj herní comeback si ale ještě musí počkat. „Se zapojením do sestavy se dá počítat v řádu měsíce," uvedl na úterním setkání s fanoušky trenér Zbrojovky Luděk Klusáček. Tomu bude nejspíš stále chybět také obránce Martin Nový.

Spekulace potvrzeny. Alli prodloužil v Brně smlouvu a míří hostovat do Budějovic

Brňané po matném úvodu zaznamenali v posledních dvou kolech výhry, i když ta poslední 2:1 na Letné proti béčku Sparty se urodila až díky zázračnému obratu v poslední desetiminutovce. V tabulce jsou Jihomoravané šestí se ztrátou pěti bodů na vedoucí Duklu Praha.

Prostějov po úvodní výhře 2:1 nad Viktorií Žižkov v následných pěti kolech už pouze dvakrát remizoval a s pěti body se krčí až na čtrnácté příčce tabulky. „Můžeme si za to ale sami. Je to záhada. Musím se hráčů zeptat, jaká byla příčina,“ durdil se po výprasku 2:6 na hřišti poslední Chrudimi minulý týden trenér družstva Michal Šmarda.