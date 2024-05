Že bude fotbalová Zbrojovka Brno nastupovat do posledního domácího zápasu sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY jako tým, který stále nemá zajištěnou záchranu v soutěži, by před sezonou čekal málokdo. Jihomoravané jsou sice jistotě setrvání ve druhé nejvyšší soutěži velmi blízko a za určitých okolností mohou i prohrát, porážka v domácí derniéře by ale byla velká blamáž. Zbrojovka totiž vyzve v neděli od pěti hodin odpoledne na stadionu v Srbské ulici již určitě sestupující Kroměříž, která na jaře vyhrála jediný duel a soutěž zakončí na poslední příčce. Zápas začne stejně jako ostatní druholigové partie předposledního kola v neděli v pět hodin odpoledne.

Podívejte se na atmosféru při posledním domácím utkání Zbrojovky proti Viktorii Žižkov, který se konal 8. května. | Video: Václav Petrů

V tabulce dvanácti Brňané získají v každém případě jistotu záchrany v případě výhry. Pokud remízují, či prohrají, musí spoléhat na klopýtnutí Prostějova, který z předposlední pozice ztrácí na Jihomoravany čtyři body. Hanáci se v neděli odpoledne popasují ve svém azylu v Olomouci s Opavou.

Pokud Prostějov remizuje, či prohraje, mohou si svěřenci trenéra Lukáše Kříže dovolit porážku a budou zachráněni. „Je třeba se na utkání nachystat. Říkám to před každým zápasem, lidi mi za to nadávají, že se jen chystáme a není to vidět. Chceme vyhrát, bohužel fotbal je takový, že se to prostě občas nepodaří," přemítal trenér Kříž.

Paradoxně nevýhodou brněnského celku může být fakt, že se představí na domácím stadionu, kde je s pouhými čtrnácti získanými body ve čtrnácti duelech nejhorším týmem soutěže o dva body právě za svým nedělním soupeřem. Na hřištích soupeřů naopak Zbrojovka nastřádala jedenadvacet bodů ve čtrnácti zápasech, třetí nejvyšší počet ze všech týmů soutěže.

Oslavany čeká duel jara. Konečně nebudeme proti betonárce, zní. Vypraví autobus

„Musíme to zlomit, co nám zbývá jiného. Nebo možná pro zápas zvolíme jiný stadion,“ glosoval situaci brněnský kouč, který by měl po sezoně u A týmu Zbrojovky skončit.

Lepšího soupeře si Křížovi svěřenci pro domácí derniéru zřejmě přát nemohli. Pro Hanáckou Slavii končí nováčkovský ročník neúspěchem a dvě kola před koncem má jisté, že se zase po roce vrátí do třetí ligy. Kroměříž na jaře nasbírala pouhých osm bodů a výhru slavila jen hned v úvodním kole na začátku března, kdy senzačně skolila Vyškov 1:0. Na hřištích soupeřů posbírala Kroměříž za celé jaro pouhopouhé dva body, když remizovala v Jihlavě a Opavě.

I podzimní vzájemný duel vyzněl jasně pro Brňany, kteří v Kroměříži vyhráli 4. listopadu 3:0. Na další druholigovou výhru si musela Zbrojovka následně počkat víc než pět měsíců a sedm ligových utkání, než 17. dubna při premiéře Kříže na lavičce zdolala Jihlavu 1:0.

FOTO: McDonald´s Cup v Brně: nadvládu domácích překazily jen Vojkovice

„Hrajeme doma, kde musíme konečně zabrat. Udělali jsme tam strašně málo bodů. Je potřeba zabrat, udělat radost fanouškům a alespoň se s tou špatnou sezonou rozloučit domácí výhrou,“ podotknul brněnský kanonýr Jakub Řezníček, který minulý týden při remíze 1:1 v Líšni utnul čekání na svůj první gól právě od listopadové partie v Kroměříži.

Nepovedenou sezonu Zbrojovka ukončí příští neděli 25. května zápasem ve Vlašimi. A duel s Kroměříží ukáže, jestli Brňané už budou v tu dobu sezonu jen dohrávat, nebo je ve středních Čechách čeká boj o holé přežití.

Zbrojovka se zachrání už v neděli, když…

vyhraje nad Kroměříží

remizuje s Kroměříží a Prostějov neporazí Opavu

prohraje s Kroměříží a Prostějov remizuje, nebo padne s Opavou