Už zřejmě bez útočníka Denise Alijagiče a s otazníkem ohledně kanonýra Jakuba Řezníčka vstoupí fotbalisté Zbrojovky v pondělí v Jihlavě do nového ročníku druhé ligy, která nese označení Chance:Národní liga. Brněnský celek hodlá po četných letních změnách jak v kádru, tak v trenérském štábu zabojovat o postup do nejvyšší soutěže.

„Řešíme možný odchod Alijagiče, v jehož případě se blížíme dohodě. Stejně tak máme nabídky na Musu Alliho. U Řezníčka možnost odchodu stále nepadla. Má platnou smlouvu a připravuje se tady, odehrál i zápasy. Teď má zdravotní problém. Jsme domluvení, že když přijde nabídka, tak může odejít," ozřejmil sportovní ředitel klubu Zdeněk Psotka.

Do prvního utkání by ale Řezníček měl být i přes indispozici připravený naskočit.

I vzhledem k možným odchodům se nabízí, že úřadující devátý tým druhé ligy ještě vyhlíží další možné posílení. „Na hrot máme Carla Matekoviče, který je mimochodem jediným hráčem na hostování, a také Romana Potočného. Dlouho jsme čekali, jak na tom budou ostatní hráči, kteří mohou odejít. Nejsme tak bohatý klub, abychom tu mohli držet pětadvacet hráčů a měli víc variant do útoku v případě odchodů," podotkl Psotka.

Luděk Pernica o přípravě

Obránce Zbrojovky Luděk Pernica o přípravě na novou sezonu. | Video: Václav Petrů

Další posílení vyhlíží i nový trenér mužstva Jaroslav Hynek. „Ambice vyžadují silný kádr a aby se dobře sehrál. Dokážu si představit ještě dvě nebo tři jména, která by nás posílila, ale spíš to budou náhrady za odchody," přemítal brněnský kouč.

Na jihu Moravy hodlají výrazně vylepšit pozice z minulého ročníku. „Základní cíl je postup do první ligy. Už od zimy jsme budovali kádr, aby byl perspektivní, ale potřebujeme, aby byl taky vyvážený. Chyběla nám střední generace, kterou jsme v létě podle mě vhodně doplnili. Chtěli jsme tu zapojit i vlastní odchovance, kteří ví, co obnáší nastoupit před svými diváky," pověděl Psotka.

Brněnský celek pod novým kouče Hynkem přešel na nový systém 3-4-3, v přípravě v pěti duelech slavil tři výhry, v posledních dvou zápasech se slovenskými soupeři ale Brňané padli 2:5 v Podbrezové a 0:4 v generálce v Púchově.

„Výsledky možná děsí skrz góly, které jsme dostali, ale nedělal bych z toho takovou vědu. Přišlo hodně chyb z nepozornosti. Když se hráči budou soustředit, nebude nás to potkávat. Záleží i na systému, protože často to vyplývá právě z něj. Soupeři nás herně nepřehráli, bylo to spíše z naší nepozornosti nebo špatných rozhodnutí," podotkl Hynek.

Na prahu nové sezony by mělo být také jasněji o situaci ohledně majetnické struktury klubu.

„Podle mých informací byl minulý pátek dokončený audit, který zjišťoval informace o akciové společnosti i zapsaném spolku. Informace jsou takové, že veškeré akcie mají být převedeny od Václava Bartoňka k Liboru Zábranskému. Doufáme, že to bude co nejrychleji uzavřeno, protože i loni na jaře nás to limitovalo v různých rozhodnutích, která jsou důležitá v běžném chodu klubu," dodal Psotka.

Změny ve Zbrojovce

Příchody:

Filip Štěpánek (Vyškov)

Jakub Janetzký (Zlín)

Filip Mucha (Teplice)

Šimon Mičuda (Trenčín)

Carlo Matekovič (hostování, Lokomotiva Záhřeb)

Daniel Polák, Daniel Švancara, Filip Večeřa (B tým)

Adam Kronus (přestup, Plzeň)

Dominik Sváček (přestup, Plzeň)

Odchody:

Jan Štěrba (Vyškov)

Martin Berkovec

Josef Koželuh (Liberec)

Simon Falette

Kamso Mara

Kristoffer Jorgensen

Adam Fousek (Pardubice)

Nicolas Martinek (hostování, Púchov)

Lukáš Endl (Karviná)