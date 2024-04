V těžké krizi se topí fotbalová Zbrojovka, která na jaře posbírala jen dva body a v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je po sobotní porážce 1:2 doma s posledním Prostějovem desátá. Na lavičce jihomoravského celku podle informací Deníku Rovnost i nadále zůstává trenér Tomáš Polách.

Útočník Zbrojovky Denis Alijagič. | Foto: Petr Nečas

„Nevím jak ostatní, ale já se pod sebe v tabulce nedívám.Před zápasem s Prostějovem jsem věřil, že se vrátíme do hry o baráž, když vyhrajeme. Z týmu v tréninku cítím kvalitu a podle mě je to o jednom zápasu, kdy nám tam spadnou haluz góly a tím se chytneme,“ přemítal útočník brněnského celku Denis Alijagič.

Pražský rodák, který ve středu oslaví jedenadvacáté narozeniny, se postaral o jeden z mála světlých momentů brněnského klubu v sobotní partii s Prostějovem, když svou trefou hlavou srovnal na 1:1, a zaznamenal tak svůj pátý gól v této sezoně, druhý na jaře.

Do zápasu se přitom dostal až ve druhém poločase za Tomáše Smejkala a po deseti minutách se prosadil. „Vstoupil jsem do toho dobře. Chytl jsem se gólem a věřil si na hřišti. Každému pomůže, když se hned prosadí. Ale osobně jsem tam mohl nějaké situace potom vyřešit líp. Nevím ale, na co házet, že mi to tam nepadlo podruhé. Asi na nás spadla nějaká deka. Je to náročné na psychiku a pak chybí i klid v zakončení,“ pověděl Alijagič.

Zbrojovka v sobotu potvrdila, že je nejhorším týmem soutěže na domácím hřišti. Na stadionu v Srbské ulici vyhrála Zbrojovka v tomto ročníku jen tři z dosavadních jedenácti zápasů, naposledy tam slavila výhru na konci října, kdy porazila 3:0 Líšeň.

„Asi bych úplně nerozlišoval domácí a venkovní utkání. Do Chrudimi za námi taky přijelo hodně fanoušků a ten zápas jsme absolutně nezvládli (Zbrojovka prohrála v půlce března v Chrudimi 1:3 – pozn.red.). V týdnu si vždy řekneme, na čem máme zapracovat, přijde zápas, dostaneme jednoduché góly a nadřeme se, abychom nějaký dali,“ kroutil hlavou Alijagič.

Utnout čekání na první výhru se se svými spoluhráči pokusí v neděli, kdy Zbrojovku čeká zápas na hřišti předposledního patnáctého Varnsdorfu, který je na první sestupové příčce o šest bodů zpět.