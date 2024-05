Obrovská úleva zavládla v neděli večer na stadionu fotbalové Zbrojovky v Srbské ulici. Brněnští hráči totiž v posledním domácím utkání této sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přemohli poslední Kroměříž 4:3 a kolo před koncem si zajistili záchranu v soutěži. Z předposledního duelu sezony ale Zbrojovka udělala nečekanou kovbojku. Už v osmé minutě vedla 3:0, po změně stran dokonce 4:0 a zdálo se, že odevzdaný soupeř nebude klást odpor, Kroměříž se ale třemi góly vrátila do zápasu a když Brňané dohrávali v deseti po vyloučení Davida Jambora, sahala po vyrovnání.

Aplaus pro střídajícího kapitána Zbrojovky Jakuba Řezníčka při utkání s Kroměříží. | Video: Václav Petrů

„Neslyšeli jste to? Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Musím říct, že celý rok byl velice náročný. Nastartovali jsme béčko, aby šlapalo, pak přišla nabídka z A mužstva. Upřímně jsem si myslel, že po utkání s Příbramí (Zbrojovka 3. května vyhrála 2:0 - pozn.red.) jsme zachráněni, ale zápasy se pro nás nevyvíjely moc dobře. Jsem za záchranu strašně rád. Sezona ale byl špatná, za to se nikdo neschovává," pověděl trenér brněnského mužstva Lukáš Kříž.

Ten převzal brněnský A tým 15. dubna po Tomáši Poláchovi a nakonec s bilancí třech výher, dvou remíz a dvou porážek dotáhl brněnský celek k záchraně. Sezonu zakončí Zbrojovka v sobotu od pěti hodin odpoledne ve Vlašimi. „Upřímně jsem mančaftu věřil, že to udržíme. Kluci mají kvalitu na to, aby hráli dobrý fotbal, nicméně musí přijít řez týmem, aby se to okysličilo," sumarizoval Kříž.

Záchranářské derby vyznělo pro Svratku. Na Morendě rozhodla rychlá penalta

Ten v roli hlavního trenéra Zbrojovky nejspíš pokračovat nebude. „Budeme to řešit po sezoně. Těším se na dovolenou, protože to byl náročný rok a těším se na odpočinek. Určitě ve fotbalovém prostředí zůstanu. Myslím si, že do Brna by měl přijít zkušený trenér a v béčku ve třetí lize bude Mara Zúbek, který bude pokračovat v tom tažení," poznamenal Kříž.

Jeho pravděpodobnou domácí derniéru v roli hlavního trenéra začala Zbrojovka výborně. Po zaváhání hostujícího brankáře Michaela Gergely se už ve druhé minutě prosadil zblízka Denis Alijagič, o dvě minuty později nachytal kroměřížského gólmana dalekou střelou Adam Fousek a v osmé minutě podtrhl skvělý úvod domácích trefou hlavou Lukáš Endl.

„Měli jsme suprový start, ale pak jsme zpohodlněli a postupně se přidala nervozita. Měli jsme hodně v hlavě, že hrajeme o záchranu," přiznal dvacetiletý brněnský fotbalista.

Hosté kousali už v prvním poločase, ale své šance ještě nevyužívali.

Od návratu po mateřství až k titulu. Opora Šelem Šmídová je volejbalistkou roku

A když si chvíli po změně stran dal ukázkového vlastence hostující kapitán Adam Houser a Zbrojovka vedla 4:0, zdálo se, že je po utkání. Jenže Kroměříž nesložila zbraně a v 55. minutě se nejprve po gólu ze skrumáže prosadil Martin Kudela a o jedenáct minut později výstavní ranou Marek Jaroň

Trenér Kříž reagoval trojím střídáním, jeden ze střídajících hráčů David Jambor ovšem vydržel na hřišti jen sedm minut, než po druhé žluté kartě viděl červenou a musel pod sprchy. A Zbrojovka rázem ztratila půdu pod nohama. „Ta první žlutá Jamborovi absolutně nebyla, fauloval Peťa Štepanovský. Rozhodčí dali Jamborovi kartu neoprávněně a pak už jsme hráli ze zabezpečené obrany," shrnul Kříž.

Kroměříž vstřelila ještě kontaktní gól, když se střelou z dálky prosadil podruhé v utkání Kudela. Vyrovnat už se hostům nepovedlo. Ti tak už určitě skončí poslední šestnáctí, Zbrojovka je devátá a v posledním kole ve Vlašimi ještě může zabojovat dokonce i o pátou pozici Líšně, na níž ztrácí jediný bod.

Zbrojovka Brno - Kroměříž 4:3

Poločas: 3:0.

Branky: 2. Alijagić, 6. Fousek, 8. Endl, 48. Houser (vla.) – 55. Kudela, 66. M. Jaroň, 85. Kudela.

Rozhodčí: Zaoral – Dresler, Bureš.

Žluté karty: 71. Jambor, 76. Jambor, 90+3. Štepanovský - 90+3. Silný.

Diváci: 1626.

Zbrojovka Brno: Sváček – Nový, Pernica, Endl, Granečný – Texl (69. Štepanovský), Smejkal (69. Juritka) – Potočný (69. Jambor), Fousek (46. Hamza), Alijagić – Řezníček (C) (81. Mara).

Kroměříž: Gergela – Wala (89. Surynek), Tiahlo (46. Kudela), Vincour, Hrdlička (79. Dočkal) – Cupák, Houser (C), Machalík, Kiška (72. Oulehla) – Chwaszcz (46. Jaroň), Silný.