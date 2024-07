„Možnost odchodu stále nepadla. Má platnou smlouvu, funguje tady, trénuje a odehrál i přípravné utkání. Jsme ale domluveni, že když přijde nabídka, tak může odejít," uvedl sportovní ředitel Zbrojovky Zdeněk Psotka.

Zatím to ale vypadá, že Řezníček v Brně zůstane a tak si zvyká na nový systém. „Chceme se prezentovat dominantní a velmi aktivní hrou. A to je samozřejmě někdy pro starší hráče náročnější, u starších hráčů to bude o kondici, jakým způsobem vše vydrží. Taky záleží na tom, jaká pasáž zápasu bude, co vyžadovat. Někde to je třeba o tom to dohrát. Ne všichni zkušení hráči mají jistotu, že budou hrát v základu. Bavíme se o tom s nimi, oni to přijímají a chtějí se bavit na rovinu. Kuby se to týká taky," přiznává trenér Hynek.

Nový stratég Zbrojovky si uvědomuje, že Řezníček preferuje jiný styl hry. „Kuba byl zvyklý být taková volna devítka, hledat si to. Tak ale úplně hrát nechceme. Teď to bude o tom, jak to bude chápat, jak se obětuje a jak vše zvládne kondičně. Ale určitě s ním počítáme, vedu s ním hodně diskuzí. Bavíme se o tom, aby se v novém systému našel a abychom cítili vzájemný respekt," líčí Hynek.

Brněnský kapitán podle jeho slov místo v základní sestavě rozhodně nemá předplacené. „Někdy zápas rozehraje, někdy dohraje. Otázka je, jak zvládne celé utkání," přemítá Hynek.

Ve Zbrojovce už počítají s odchodem útočníka Denise Alijagiče, jehož místo by rádi zalepili novou akvizicí. Prostor na hrotu dostane taky chorvatská posila z Lokomotivu Záhřeb Carlo Matekovič.

„Je to nadupaný hráč. Chceme, aby se tito kluci vyvíjeli. Carlo není úplně mladý, ale je potřeba, aby hrál. Je pak třeba vytížení mezi útočníky rozdělit," přesvědčuje Hynek.

Těsně před startem sezony navíc Řezníčka sužuje zranění. „Nejde o nic vážného, do zápasu s Jihlavou bude připravený nastoupit," dodal brněnský lodivod.

Je ale možné, že v úvodním zápase Zbrojovky v pondělí od půl šesté večer v Jihlavě v základní sestavě brněnského celku figurovat nebude.