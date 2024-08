Brňané hodlají zapomenout na středeční nevydařené utkání v Chrudimi, které prohráli 0:1, přestože v závěru Roman Potočný kopal penaltu. „Tým je natolik zkušený, aby s ním taková porážka nezamávala. Víme, co máme hrát a musíme to pilovat. V Chrudimi nám to po týmové stránce moc nefungovalo, teď je čas vrátit se k práci a věřím, že se předvedeme, co chceme," pověděl brněnský trenér Jaroslav Hynek.

Ten už bude mít k dispozici i kapitána Jakuba Řezníčka, který minulý zápas kvůli karetnímu trestu vynechal. „Kuba velice dobře trénuje a jeho přístup k týmu je teď skvělý. Samozřejmě pořád by to chtěl zkusit v první lize, tak uvidíme, jak se to vyvrbí," pověděl Hynek po středečním utkání s Chrudimí.

Zbrojovka má Varnsdorfu co oplácet. V dubnu ve Šluknovském výběžku prohrála 1:4, načež vedení klubu odvolalo trenéra Tomáše Polácha, jehož nahradil Lukáš Kříž. „Věřím, že utkání s Varnsdorfem zvládneme dobře, pak bych byl s rozložením bodů v úvodu sezony spokojený," uvedl Hynek.

Jeho svěřenci jsou po třech kolech se ziskem čtyř bodů osmí v tabulce, Varnsdorf má také čtyři body, ale lepší skóre, takže je šestý, a navíc odehrál o jedno utkání míň. Permanentkáři hokejové Komety mají na souboj dvou týmů z opačných pólů republiky vstup zdarma.