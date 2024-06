Při parném pondělním odpoledni se poprvé setkal s tvořícím se týmem fotbalové Zbrojovky, který hodlá zapomenout na uplynulou nepovedenou druholigovou sezonu. První trénink pod vedením nového trenéra Jaroslava Hynka na druhém hřišti areálu na Srbské se oproti původnímu plánu protáhl. Na Hynka čeká při měsíční přípravě spousta práce, týmu totiž hodlá vtisknout novou tvář. „Zbrojovka převážně hrála v rozestavení 4-3-3. My chceme přejít na 3-4-3. Máme hru založenou na tom, aby kluci byli víc u sebe, využívali kratších přihrávek k tomu, abychom získali dominanci. A taky se chceme víc orientovat v soupeři," vysvětlil osmačtyřicetiletý kouč, jenž naposledy trénoval slovenskou Žilinu.

Fotbalisté Zbrojovky v pondělí zahájili přípravu na novou sezonu. | Video: Václav Petrů

Co ještě hodláte změnit?

Chci kluky otevřít, aby komunikovali, aby byli připravení na to dávat nám zpětnou vazbu a přijímat to, co od nich chceme. Principů a náročností v taktice bude hodně, trénink máme postavený dost na tom, abychom hráli. Takže nás čeká herně-taktický dril od začátku.

Jak se vám zatím jeví změny v týmu a tvořící se kádr Zbrojovky?

Brno jsem samozřejmě vnímal, hráli jsme proti Zbrojovce přípravná utkání, mám tu v Brně spoustu známých, taky pocházím z Moravy a za svou minulost v Olomouci a Baníku znám hodně lidí. Máme třígeneračně složený tým s potenciálem. Na první trénink byli kluci natěšení, i když ještě nebyli připraveni na úplně top výkon, který potřebujeme. Viděli jsme věci, které hráči umí a je na čem stavět. Teď ale teprve uvidíme, jak budou kluci reagovat, co bude případně potřeba změnit. Každopádně Štěpa z Vyškova a Janetzký ze Zlína (nové posily Filip Štěpánek a Jakub Janetzký - pozn. red.) jsou hráči, kteří mají obrovskou hodnotu a týmu přidají. Třeba Jany byl na prvním tréninku hodně živý a přesný.

Tyto změny už byly konzultovány i s vámi?

Finální příchody ano, Zdeněk Psotka (sportovní manažer klubu - pozn. red.) ale na příchodech pracoval poměrně dlouho. Vesměs jsem o nich věděl, něco jsem si o nich mohl říct. Hráči, které jsem si stačil naskautovat, potenciál mají.

Jak se kádr ještě promění?

Ambice Zbrojovky všichni znají. Dost kluků sem chce jít. Ale není to tak, že když vypadnou hráči z ligy, že se sem hned všichni pohrnou. My chceme fotbalisty do našeho systému. Je to i na domluvě s manažerem Psotkou, abychom vybrali hráče, které chceme. Ke změnám jak zevnitř tak zvenku týmu ještě dojde.

Bude pokračovat Jakub Řezníček?

Znám ho z individuálních tréninků, které jsem s ním absolvoval. Je to velice kvalitní útočník s nějakou genezí, který má rok smlouvu. Bude otázka, jak se situace vyvine. Budeme se s ním bavit a uvidíme.

Třaskavé volné přestupy v Brně. Odcházelo se i z Líšně do Startu, podívejte

Plánujete doplnit realizační tým ještě jedním asistentem? Zatím je tu s vámi Richard Polák, s nímž jste spolupracoval v Žilině.

Bavil jsem se o tom s vedením, že by mi umožnili vzít ještě jednoho asistenta, ale čekáme, jestli toho využijeme. Zatím s námi bude chodit Mára Zúbek (trenér B týmu Zbrojovy - pozn. red) na první dva tři tréninky v každém týdnu.

V Žilině jste pracoval s hodně mladým kádrem, z něhož si někteří hráči vykopali lepší angažmá. Ve Zbrojovce půjde asi především o postup do vyšší soutěže. Liší se ta práce?

Jedna z věcí bude i to, aby se hráči vykopali, ale jde taky o úspěch. Jsou to spojené nádoby. Věříme, že se nám ten koncept podaří do hráčů dostat. Budeme mít sice vlny a je třeba trpělivost. Potřebujete jak dynamiku a drajv mládí, tak zkušenosti. V tomto směru je náš tým dobře složený. Navíc jsme se po dohodě se Zdeňkem Psotkou dohodli na užší spolupráci s trenéry B týmu. Budou s námi každý týden chodit na první dva tři dny na tréninky a budeme se připravovat ve větším počtu hráčů, takže propojení s B týmem bude zásadní. Nasazovaní mladších kluků v průběhu podzimu nebo jara je zásadní pro to, abychom poznali jak je, tak jejich principy.

Je podle vás reálné už v příští sezoně zabojovat o postup do nejvyšší soutěže?

Věříme, že náš koncept se projeví co nejdřív. Zmiňoval jsem, že to bude mít nějaké vlny, ale pokud všichni zareagují dobře a tým se podaří stmelit, tak věříme, že se nám to podaří vybudovat. Chceme být úspěšní, ale vždy když přijde nový trenér a kádr se mění, tak to sehrání může trvat dýl a jedno nebo dvě přestupové období nemusí stačit. Uvidíme, jak to bude. Někdy ambice nemáte, jako jsme je neměli v Žilině, a pak jsme hráli evropské poháry (Žilina si loni zahrála druhé předkolo Evropské konferenční ligy - pozn. red.).

Zbrojovka na startu přípravy

příchody:

Aboubacar Cissé

Jakub Janetzký (Zlín)

Carlo Matekovič (Lokomotiva Záhřeb)

Šimon Mičuda (Trenčín)

Filip Mucha (Prostějov)

Filip Štěpánek (Vyškov)

odchody:

Martin Berkovec

Kristoffer Jørgenssen

Simon Falette

Adam Fousek

Peter Juritka

Josef Koželuh

Kamso Mara