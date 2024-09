„Věděl jsem, že to bude náročné období. Dlouho se řešila otázka majitelů a v té době nechtěl nikdo dělat rozhodnutí, protože by to šlo na jeho vrub. Tím, jak se pak blížil konec přestupového období, tak navíc hráči byli náročnější na podmínky, za kterých byli ochotni přijít," shrnul náročnou situaci trenér brněnského celku Jaroslav Hynek.

Ten si přál při absencích posílit kádr v uplynulém týdnu i ze jmen bez smlouvy či z výkonnostního fotbalu, u nových majitelů nepochodil. „Nemám nikoho slíbeného, vedení tvrdilo, že se chce vydat na podzim tou analytickou cestou, což na jednu stranu chápu a respektuju," podotkl brněnský trenér.

Personální krizi umocňuje ještě současná marodka, v sobotním derby s Líšní Hynek nemohl počítat se službami Šurala, Gyamfiho, Jambora, Hellebranda a po poločase odstoupil i Štěpánek.

Proti Líšni tak musel zaskočit šestatřicetiletý matador Peter Štepanovský, který hned dal i vyrovnávací gól z penalty. „Za současného zdravotního stavu týmu by to chtělo nějakou posilu, kdyby to byl někdo do útoku nebo na stopera, tak by to bylo dobré. Ale vedení klubu nechce přivádět nikoho, protože by se pak mohlo ukázat, že je neperspektivní. Věřím, že když se všichni vyzdraví, můžeme jim tím směrem, jaký si přeje vedení, tedy analytickým směrem," pravil Hynek.

Ten by mohl sáhnout po dalších mladých hráčích z B týmu, tady ovšem naráží na jejich limity. „Cílem klubu je, aby se mladí vyhráli a dostali prostor. Kdo chce touto cestou jít, tak ruku v ruce s tím nemůže řešit záchranářské starosti," podotkl Hynek. A právě ty brněnský celek nesmí podceňovat, z dvanáctého místa má na předposlední patnáctou pozici Jihlavy pouze dvoubodový náskok.

Jihomoravany přitom čeká ještě takřka polovina zápasů v podzimní části sezony druhé ligy. Ještě předtím ale Brňané absolvují ve středu od půl páté odpoledne zápas druhého kola Mol Cupu na hřišti Frenštátu pod Radhoštěm, který je až předposlední v tabulce divizní skupiny F.