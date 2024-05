Nejsem spokojený ani se sebou, ani se sezonou, říká Endl. Zůstane ve Zbrojovce?

I když se jim viditelně ulevilo a zajistili si kýženou záchranu, žádné bujaré křepčení se nekonalo. Fotbalisté Zbrojovky si po výhře 4:3 nad Kroměříží dobře uvědomovali, že se jim jen definitivně povedlo odvrátit kolosální průšvih v podobě sestupu z FORTUNA NÁRODNÍ LIGY. „Měli jsme jasný cíl, vrátit se do první ligy, herně to ale nebylo ono. Se sezonou ani sám se sebou nejsem spokojený," řekl autor jedné ze čtyřech nedělních brněnských branek Lukáš Endl výrok, kterou by mohl zaznít od většiny hráčů Zbrojovky v tomto ročníku.

Z utkání mezi Zbrojovkou a Kroměříží. | Video: Václav Petrů