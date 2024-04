Vrátit fotbalovou Zbrojovku do pozice silného a zdravého klubu, naplnit potenciál, který v ní dřímá, nebo dělat radost co největšímu počtu fanoušků. Takové cíle si mimo jiné dal po převzetí brněnského klubu jeho nový majitel Libor Zábranský, jedna věc se mu ale podařila ihned. Brněnské sportovní fanoušky rozdělil napůl, a zatímco jedni už vyhlížejí novou éru Zbrojovky, druzí vyjadřují frustraci z nečekaného řešení.

Libor Zábranský byl ve čtvrtek překvapivě oznámen jako nový většinový majitel Zbrojovky Brno. | Foto: ČTK

Na sociálních sítích tak aktuálně ohledně nejnovějšího dění ve Zbrojovce létají pořádně silná slova. Někteří mluví o vítězství, Zábranského staví do pozice spasitele.

Hlasitější a početnější je však druhá skupina. Ta změnu vlastnické struktury druholigového klubu přirovnává k smrti, pohřbu či jedné velké zradě.

Nepříliš překvapivě největší podporu Zábranský se svým tahem našel u fanoušků hokejové Komety. Extraligový tým ve čtvrtek dopoledne na Facebooku zveřejnil příspěvek s krátkým vyjádřením Zábranského, který se v komentářích dočkal převážně podpory.

„Největší pán. Má to v hlavě v pořádku a vždy věděl, co dělá viz Kometa. Za mě super, ještě když je srdcař. Překvapilo mě to, ani jsem nad tím nepřemýšlel, ale jsem za to moc rád,“ říká jeden z nejpopulárnějších příspěvků od Marka Černého. „Pro Zbrojovku je to vítězství,“ doplňuje jej Dalibor Blaha.

Podobných názorů však na sociálních sítích příliš nekoluje. A odpůrci převzetí Zbrojovky Zábranským zachází ve svých vyjádřeních pořádně daleko. „Zbrojovka umřela… Nastal smutný den pro ty, kteří zůstali věrní jedinému klubu na Moravě, jenž má historii, i když ne tak bohatou. Měl jsem tě rád, byla to srdcová záležitost, kterou jsem chtěl předat mladším generacím. Aktuálně si tento klub nezaslouží jméno FC Zbrojovka Brno,“ píše na síti X profil s názvem kuba žežníček.

Zbrojovku chci pozvednout postupně, říká nový majitel klubu Zábranský

Ve stejném tónu se k němu v kratším vyjádření přidává i bývalý novinář a moderátor Filip Horký. „Zbrojovka zavražděna za bílého dne,“ uveřejnil na stejné platformě.

Špatnou zprávou pro Zábranského však je, že nejhůře vyšachování Pavla Svoreně a převod vlastnictví na majitele Komety nesou fanoušci Zbrojovky. „Pohádce o bílým koníkovi, kterej si odtrhne od huby, respektive od hokejky, aby pomohl velkému guru znovu zachránit strádající slůně, by nevěřilo ani mentálně retardovaný dítě z pomocné školy,“ vyjadřuje na Facebooku svůj názor Jan Kristel.

Nečekaný zvrat. Novým majitelem Zbrojovky Brno se stane Zábranský, boss Komety

„Tomu se říká PODRAZ JAKO BRNO! Libore, že se nestydíš,“ dodává Honza Hanuš.

Jedno je tak jisté – minimálně z úvodu Zábranský přílišnou podporu mít nebude. Může se k ní však dopracovat stejně jako v Kometě.