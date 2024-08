Václav Petrů dnes 19:20

Ani tři a půl měsíce po oznámení vstupu do klubu fotbalová Zbrojovka Brno nepatří ohlášenému budoucímu vlastníkovi Liboru Zábranskému, který je zároveň majitelem hokejové Komety. Brněnský boss to přiznal v rozhovoru pro klubový web Komety. „Smlouva o převodu akcií zatím podepsána není. Akcionářem nejsem, majoritní podíl drží doposud Václav Bartoněk. Stále je totiž několik vytyčených bodů, které musí převodu předcházet, a bez kterých je z mého pohledu převzetí neuskutečnitelné. Na můj vkus už to trvá příliš dlouho. Jedna věc je, že chci pomoct, ale na druhou stranu bych se nerad točil v kruhu," prolomil mlčení šéf Komety.