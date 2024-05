Je zvyklý radovat se ze vstřeleného gólu téměř v každém zápase. Fotbalovou Zbrojovku také dlouho svými trefami táhl. Jenže Jakub Řezníček od úvodu jara neprožíval dobré období. Na přesný zásah čekal od 4. listopadu, několikrát i vypadl ze základní sestavy. V sobotním derby na hřišti Líšně se zkušený útočník konečně dočkal, díky jeho brance Zbrojovka remizovala 1:1. „Nedal jsem pár zápasů gól a všichni se po mě hned vozili,“ kroutil hlavou Řezníček.

Atmosféra brněnského derby mezi domácí Líšní (v bílém) a Zbrojovkou. | Video: Deník/Jakub Tručka

Do šancí se pětatřicetiletý hráč dostával stále. Jenže často volil nezvykle špatná řešení, postupně na něm bylo vidět, jak moc chce gólový půst zlomit. Přišlo to v důležitém derby. „Prostě mi to tam nepadalo, co se dá dělat. Předtím jsem ale ve Zbrojovce dal za dva a půl roku padesát gólů. Za vstřelenou branku jsem rád,“ podotkl kapitán Zbrojovky.

Po závěrečném hvizdu se v něm však mísily rozporuplné pocity. A to hned ze dvou důvodů. Osobně totiž mohl klidně Líšni nasázet hattrick, dostal se do několika dalších tutovek. V té největší šel například sám na domácího brankáře Tomáše Vajnera, který jej vychytal. „Jsem rád aspoň za ten jeden gól, když se teď nedařilo. Samozřejmě vždy může být branek víc. Dvakrát mi ale střelu výborně chytl gólman, který Líšeň podržel,“ uznal Řezníček.

Ještě více jej však mohla trápit konečná remíza. Zbrojovka totiž po jeho gólu od 54. minuty vedla, jenže Líšeň díky parádní trefě Martina Tauše dokázala v závěru vyrovnat.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

A zatímco domácí po utkání mohli slavit jistotu záchrany, Zbrojovka ani dvě kola před koncem klid nemá. „Příští zápas vše rozhodne. Hrajeme doma s Kroměříží, musíme zabrat, protože na vlastním stadionu jsme udělali strašně málo bodů. Sezona byla špatná, je třeba konečně udělat fanouškům radost a rozloučit se s nimi vítězně,“ předeslal Řezníček.

Ten se na líšeňském trávníku představil podruhé, před necelými třemi lety sledoval škaredý incident, při kterém dva fanoušci Zbrojovky vtrhli na hrací plochu, což vyústilo v potyčku a červenou kartu pro líšeňského kanonýra Jana Silného.

FOTO: Obavy Zbrojovky nerozptýlilo ani derby. Jistotu záchrany slaví jen Líšeň

Tentokrát panoval na stadionu mnohem větší klid. Jedním z důvodů bylo, že hostující fanoušci stále protestují vůči vedení klubu, po celé utkání proto mlčeli. „Minulé utkání v Líšni bylo určitě horší, nyní to bylo klidnější. I tentokrát na mě někteří lidi řvali, ale to je normální,“ nastínil zkušený snajpr.