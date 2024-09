„Vrací se nám nesmírně důležitý hráč, a tím jsou fanoušci. Víme, že se chystají fandit, to je pro nás skvělá zpráva a vítaná pomoc. Věříme, že se nám povede vybrat tu nejlepší sestavu a s pomocí energie z tribun zápas zvládneme," prohlásil pro klubový web trenér brněnského celku Jaroslav Hynek.

Jeho svěřenci body nezbytně potřebují, vždyť výhru slavili naposledy 10. srpna v Táboře a v tabulce druhé ligy jsou dvanáctí dva body od poslední Jihlavy. Týmu ale bude scházet trio dlouhodobých marodů Jambor, Gyamfi a Hellebrand. „Zápas proti Líšni bude hodně náročný. V její hře je nesmírně málo skulinek, je dobře organizovaná při hře i při standardních situacích. Těží taky z dlouhodobé stability," popsal soupeře Hynek.

I Líšeň čeká první duel po dvaceti dnech, před pauzou dali svěřenci trenéra Milana Valachoviče zapomenout na nevydařený úvod sezony a po výhrách 1:0 nad Varnsdorfem a 2:0 na hřišti béčka Baníku Ostrava poskočili na pátou pozici tabulky.

„Je dobré, že se ve Zbrojovce něco děje a snad se situace kolem klubu ustálí. S nikým jsem ale o změnách nemluvil a absolutně mě to nezajímá. Fanoušci můžou být dvanáctý hráč klubu a můžeme to mít tím pádem složitější. Za jejich návrat jsem ale rád, i když nevím, co od toho očekávat a kolik jich může přijít. Pokud by dorazila vysoká návštěva, může to být pro některé naše hráče svazující," přemítal Valachovič.

V podporu fanoušků doufá i nový generální ředitel Zbrojovky Jan Mynář. „Věřím, že jich přijde co nejvíc a že pomohou hráčům pootočit kormidlem tím lepším směrem," vzkázal Mynář, který v těchto dnech ladí podobu nového managementu. Novým sportovním ředitelem by se přitom měl stát bývalý reprezentant Martin Jiránek.