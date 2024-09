Inkriminovaná situace začíná v čase 2:00

| Video: Youtube

„Vámi zmíněnou situaci nařízeného pokutového kopu jsme na komisi rozhodčích vyhodnotili jako hrubou chybu rozhodčího. Toto pochybení se projeví v následujících nominacích rozhodčího Trsky," napsal v odpovědi předsedovi líšeňského klubu Karlu Hladišovi šéf Komise rozhodčích FAČR Libor Kovařík.

Situace ze závěru zápasu pořádně namíchla trenéra Líšně Milana Valachoviče.

„Hledám slušná, ale upřímná slova, abych se k tomu vyjádřil. Dočetl jsem se, že pro Zbrojovku dnes budou dvanáctý hráč diváci, a myslím, že to tak opravdu bylo. Penaltu on napřed nepískal, zareagovala tribuna a on ji písknul. Po zápase jsem se rozhodčího ptal, proč pískl penaltu a on mi řekl, že se podívá na video. Nevím, jestli si z nás dělá srandu. Byli jsme nebezpečnější, ale škoda, že se rozhoduje takovým způsobem," rozohnil se na pozápasové tiskové konferenci trenér Líšně Valachovič.