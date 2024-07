Před rokem situaci ohledně Lukáše Endla monitorovala i pražská Slavia. Fotbalová Zbrojovka Brno tehdy svého odchovance nechtěla ztratit, nyní už však o něj přichází nadobro. Jedenadvacetiletý stoper totiž přestoupil do kádru prvoligové Karviné. „Jsem rád, že se vše podařilo konečně dotáhnout, trochu se to natahovalo. Cítil jsem, že je potřeba udělat krok dopředu,“ řekl Endl pro tamní klubový web.

Vytáhlý obránce přišel do Zbrojovky před sedmi lety, postupně se propracoval do A týmu, kde ukazoval svůj potenciál. Debut v hlavním mužstvu si odbyl už v šestnácti letech, vypracoval se až v základní stavební kámen defenzivy brněnského celku.

Od nové sezony už však bude oblékat karvinský dres. „Chtěl bych poděkovat Brnu za to, že jsem se tu ze žákovské kategorie dostal až do profesionálního fotbalu a reprezentačních výběrů. Strávil jsem v klubu sedm let, což už je kus života. Rád bych poděkoval také fanouškům, že nás podporovali i v obdobích, kdy se nedařilo,“ uvedl Endl.

Ten si svými výkony ve Zbrojovce vybojoval místo i v mládežnických reprezentačních výběrech, na podzim naskočil do dvou utkání za jedenadvacítku. I proto okolo něj dlouho kroužila Slavia Praha, nakonec si nejvyšší soutěž zahraje v Karviné, která zvládla nedávnou baráž s Vyškovem.

„Endl patří ke generaci velmi nadějných stoperů, spojuje v sobě výborné fyzické dispozice s velmi dobrou technikou a skvělým fotbalovým myšlením. V Karviné ho čeká realizační tým, který chce a umí pracovat s talentovanými hráči. Trenér Martin Hyský o Lukáše enormně stál, v dresu nového týmu dostane velký prostor. Pevně věřím, že naplní svůj potenciál,“ nastínil šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest Viktor Kolář.

Se Zbrojovkou se tak Endl loučí s bilancí 85 odehraných zápasů, ve kterých vstřelil tři góly. V minulé sezoně naskočil do 26 druholigových utkání. Po nepodařeném ročníku je dalším fotbalistou, který opustil kádr brněnského celku.