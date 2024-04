Dva naprosto rozdílné světy vyměnil v uplynulých dnech trenér Lukáš Kříž. V neděli oslavil s béčkem fotbalové Zbrojovky veledůležitou výhru 1:0 ve šlágru divize v Lanžhotu, díky níž Brňané upevnili první pozici, o den později se stal novým trenérem A týmu Zbrojovky, který se v topí v nebývalé krizi a ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE byl jen tři body od sestupových pozic. Premiéru s áčkem v nové roli zvládl, když ve středu dovedl tým k výhře 1:0 nad Jihlavou, která byla prvním tříbodovým ziskem klubu od listopadu. „Naladěný jsem furt stejně dobře. Kluky jsem strhl, aby byli taky takto naladění. Museli jsme s jejich nastavením něco dělat,“ podotkl Kříž.

Radost hráčů a fanoušků Zbrojovky po vstřelení branky Brna v utkání proti Jihlavě. | Video: Václav Petrů

Sedmačtyřicetiletý stratég nyní čelí největší trenérské výzvě své kariéry. „Když přišla nabídka, neváhal jsem. Jakmile člověk dostane takovou možnost, měl by ji nějakým způsobem využít. Nepřemýšlel jsem o ní ani minutu. Kluky znám, kabina zase mě a ví, jak se chovám,“ podotkl trenér, jenž před angažmá v béčku Zbrojovky koučoval třeba Bohunice nebo mládež 1. SC Znojmo.

Na přípravu mužstva na středeční duel s Jihlavou měl jen zlomek času. „Kluci přijeli v pondělí v jednu ráno z Varnsdorfu. V pondělí jsme se setkali, byl regenerační trénink a v úterý předzápasový. Řekli jsme si, jak chceme hrát a napadat. Spíš jsme pracovali na tom, aby se kluci cítili dobře v hlavách. Udělali jsme podhoubí, díky němuž hráči zápas zvládli,“ nastínil Kříž svou práci.

Pro fanoušky přichystal překvapení, když do základní jedenáctky nasadil hrajícího asistenta trenéra B mužstva Petera Štepanovského. „Tato myšlenka mě napadla hned. Peter je obrovský profesionál. Když jsem vedl béčko, byl na stadionu hodinu a půl před zápasem a neskutečně na sobě pracoval. Je to dobrý fotbalista a hecíř, takového člověka jsem potřeboval,“ zdůraznil Kříž.

Dlouho to přitom vypadalo, že ani pod novým koučem Zbrojovka nedokáže utnout zdánlivě nekonečnou sérii bez výhry. O třech bodech pro brněnský klub rozhodl Denis Granečný v pětaosmdesáté minutě.

„Na začátku trvalo, než jsme se srovnali s intenzitou hry soupeře, který do toho vstoupil lépe než my. Bavili jsme se v přestávce o změně rozestavení, s příchodem Nového jsme přešli na tříobrancový systém. Uhrávali jsme ve středu hřiště dobré míče a chodili do kombinací. Kluci to nakonec upracovali perfektně,“ lebedil si Kříž.

Toho hned v sobotu čeká další těžká výzva. Brno se totiž od čtvrt na jedenáct dopoledne představí v azylu Vyškova v Drnovicích. „Možná je spíš lepší, že je takový nahuštěný program, člověk nemá čas dlouze přemýšlet,“ dodal Kříž.