I když to tak v těchto dnech na první pohled stále nevypadá, fotbalisté Zbrojovky už za dva týdny nastoupí ke svému prvnímu domácímu zápasu v nadcházející sezoně druhé ligy na novém trávníku stadionu v Srbské ulici. Víc než dvouměsíční rekonstrukce hrací plochy na královopolském stánku se chýlí do finiše, příští týden dojde v závislosti na počasí k pokládce nového trávníku. Brňané tak podle vyjádření z klubu stihnou úvodní domácí zápas sezony proti Varnsdorfu, který je zatím plánovaný na sobotu 3. srpna.

„Platí, že úvodní domácí zápas sehrajeme první srpnový víkend, jen řešíme přesný termín, jestli půjde o sobotu, neděli, nebo i pondělí. Záleží to taky na televizi. Hodně jsme si přáli, abychom tu měli infrastrukturu pro profesionální soutěž. Řešíme to pořád, každopádně jsme za to velmi rádi. Už loni jsme opravovali tréninková hřiště, teď se to zase posouvá," uvedl sportovní ředitel klubu Zdeněk Psotka.

Zbrojovka kvůli rekonstrukci plánovaně odehraje v úvodu sezony o jeden venkovní zápas navíc. Ve druhém kole zamíří do Opavy a v prvních třech duelech se tak představí venku. Nejprve v pondělí 22. července od půl šesté večer v Jihlavě, následně hned v pátek ve zmíněné Opavě a sérii venkovních duelů završí Zbrojovka ve středu 31. července ve vloženém kole v Chrudimi.

Zdeněk Psotka na tiskové konferenci Zbrojovky

Úvodní slovo Zdeňka Psotky na tiskové konferenci Zbrojovky před sezonou. | Video: Václav Petrů

„Loni tak Trnava hrála tři zápasy doma i venku a její trenér zmiňoval, že hrát třikrát po sobě doma je těžší než venku. Samozřejmě být doma má své výhody, ale my chceme hrát svou hru, ať už budeme doma, nebo venku," uvedl k brněnskému losu trenér Zbrojovky Jaroslav Hynek, jehož svěřenci absolvovali všechny přípravné duely mimo Brno.

Po rekonstrukci trávníku na Srbské má v nadcházející sezoně dojít k modernizaci i dalších částí stadionu, aby vyhovoval podmínkám pro profesionální soutěž. Brněnští radní minulý týden odsouhlasili nové zadávací řízení na technologické vybavení královopolského stánku. První tendr město na jaře zrušilo kvůli tomu, že se do výběrového řízení přihlásil jediný zájemce, který požadoval vyšší cenu.

První fáze má být podle nového harmonogramu dokončena v květnu příštího roku. „Týká se modernizace všech vstupů pro veřejnost, které disponují turnikety se systémem kontroly lístků. Vstupní brány zároveň budou kompatibilní se současným kamerovým systémem v areálu. Dále se zrenovuje ozvučení uvnitř i vně stadionu s připojením na nezávislý zdroj elektřiny. “ uvedl náměstek primátorky René Černý.

Do konce července příštího roku pak má být hotova i druhá fáze modernizace. „Nainstaluje se také nové umělé osvětlení odpovídajících kvalit, a to včetně náhradního zdroje napájení,“ sdělil radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.