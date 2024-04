Jakub Řezníček (napravo) stále čeká na svůj první jarní gól.Zdroj: Petr Nečas

TRÁPÍCÍ SE KAPITÁN. Dlouho byl oporou, která Zbrojovku táhla vzhůru. A i když se jí třeba herně nedařilo, dokázal nastřílet jeden, dva či klidně tři góly a dovést spoluhráče k výhře. Jenže takové časy jsou pryč, útočník Jakub Řezníček se aktuálně mimořádně trápí.

Na vstřelený gól čeká od začátku listopadu, i proto do dvou jarních zápasů naskočil jen z lavičky. Proti Opavě odehrál celých devadesát minut, dostal se do několika obřích šancí. A stejně jako v předchozích utkáních všechny zahodil. „Na tréninku mu to tam padá, bohužel v zápasech to hapruje. Věřím mu ale, že to protrhne a bude to zase dobré,“ doplnil Kříž.