„Samozřejmě se na fotbal díváme jako na investici v tom nejlepším slova smyslu. Není to pro nás hračka, ale naším cílem je vytvořit špičkový produkt, který bude fungovat, vydělávat a přinášet nám i fanouškům radost. Ale fotbal není nikdy jen o penězích, k podobné příležitosti se člověk dostane třeba jen jednou za život," zdůvodňuje v rozhovoru pro Deník Rovnost vstup společnosti OneCap do Zbrojovky její mluvčí Štěpán Dlouhý.

Kdo je společnost OneCap?

OneCap je investiční skupina, která se soustředí na projekty, kde vidíme obrovský prostor pro rychlé zlepšení fungování i výkonnosti. U Zbrojovky to platí jak po sportovní, tak po finanční stránce.

Jak probíhala jednání, která byla podle vyjádření RHK Brno velmi rychlá?

K podrobnostem se nemůžeme vyjadřovat.

Kolik peněz bude do klubu třeba vložit, abyste splnili cíle, které RHK Brno stanovila, tedy do pěti let postup do evropských pohárů?

V tuto chvíli ještě nejsme schopni říct přesná čísla, ale klub na úrovni, na které Zbrojovku chceme vidět, musí fungovat s rozpočtem ve výši stovek milionů…

Máte ambici stát se i vlastníky klubu?

Jak řekli na tiskové konferenci zástupci RHK Brno, tyto debaty probíhají.

Máte nějaký vztah nebo pojítko k Brnu?

Všichni partneři OneCap mají k Brnu blízký vztah, i když jsme přesvědčeni, že samotný patriotismus bez práce a financí klub na špičku nedostane.

Existuje už náhrada na uvolněné místo sportovního ředitele po Zdeňku Psotkovi?

Dejte nám prosím alespoň pár dnů, abychom se nadechli. Na pozici sportovního ředitele máme několik kandidátů a půjde o jedno z prvních rozhodnutí.

Zůstane Jaroslav Hynek trenérem Zbrojovky?

Sportovní stránku teď nechceme komentovat.

OneCap Projekt 02

je skupina, která byla založena 1. července 2024 s vkladem 1000 korun a jejím jednatelem je podle obchodního rejstříku Jan Mynář. Ten je jinak spoluvlastníkem severomoravské investiční skupiny Bo! zabývající se financemi a realitami.

Další z klíčových mužů v projektu OneCap Jaroslav Havel je zakladatel a vlastník vlivné advokátní kanceláře Havel & Partrnes.

Kateřina Zychová, třetí společník skupiny OneCap, je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou skupiny Verdi Capital, jež skrze fondy spravuje peníze nejbohatších Čechů, v poslední době Zychová expanduje do zemědělství a konsoliduje střední a větší firmy v Česku a na Slovensku. Časopis Forbes ji letos zařadil mezi padesát nejvlivnějších žen v České republice.