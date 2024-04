Byly to čtyři minuty, které přesně definovaly fotbalovou Zbrojovku v aktuální sezoně. Nedaří se vlastně nic, a jakmile svitne naděje na pozitivní obrat, zadupou ji hráči brněnského celku do země. V sobotním domácím zápase sice proti Opavě doháněli jednogólové manko, jenže v 58. minutě se nechal vyloučit hostující Jakub Rezek a Jihomoravané měli dostatek času na otočku. Přesilovka však trvala pouhé čtyři minuty. Pak uviděl červenou kartu i brněnský Tomáš Smejkal a Zbrojovka už se nenakopla. Se Slezany padla 0:1 a je jedenáctá.

Radost opavských hráčů (ve žlutém) a jejich fanoušků po jediném gólu v utkání na hřišti Zbrojovky Brno. | Video: Deník/Jakub Tručka

Zbrojovka má za sebou hektický týden. Ve čtvrtek oznámila, že se novým majoritním vlastníkem stane Libor Zábranský, vyřešení dlouhotrvající ságy ohledně majetkové struktury však hráče nijak nepovzbudilo. Krize pokračuje. „Ani jsme se o tom nebavili, jde to mimo nás. Jsme rádi, že se vše uklidnilo, už něco víme, ale víc jsme to neřešili,“ nastínil ofenzivní hráč brněnského klubu Roman Potočný.

Dva pozitivní výsledky s Jihlavou a Vyškovem jsou tak pomalu zapomenuté. Zbrojovka je zpět ve hře o záchranu, na předposlední Prostějov má jen čtyřbodový náskok. „Určitě se musíme dívat pod sebe,“ uznal Potočný.

Právě on měl v závěru jednu z největších šancí na vyrovnání. Z pár metrů však trefil jen opavského obránce na brankové čáře, Zbrojovka zahodila i další velké příležitosti. „Neproměnili jsme vyložené šance, které měli skončit gólem. Kluci to odmakali, je vidět, že na sobě hodlají pracovat, chtějí to nějaký způsobem zlomit. Ale bohužel to tam nepadlo,“ mrzelo brněnského trenéra Lukáše Kříže.

Ten však rozhodně nemohl být spokojený s úvodem zápasu. Opava působila hladovějším dojmem, domácí hráči se téměř nemohli dostat z vlastní poloviny. „Věděli jsme, že Opava má šikovné soubojové kluky. Hraje rychle dopředu, příliš nehledá větší kombinace, opravdu chce jít rychle do zakončení,“ popsal Kříž.

Hosté jeho slova potvrdili. Hráli rychlý a přímočarý fotbal, na branku Dominika Sváčka pálili často. A především využili jednu ze svých příležitostí.

Těsně před koncem první půle domácí neuhlídali rohový kop, když se do vzduchu vyšrouboval opavský stoper Jaromír Srubek a ve 43. minutě otevřel skóre. „Přitom jsme se na standardky připravovali. Dopadlo to ale tak, že vysoký hráč soupeře hlavičkoval sám do brány,“ zlobil se brněnský lodivod.

Jeho svěřenci ve druhé půli přece jen zlepšili svůj výkon, jenže i v největších příležitostech selhávali. Navíc když v 58. minutě dostali po druhé žluté kartě Rezka výhodu přesilové hry, naložili s ní tragicky.

Jen o čtyři minuty později se po faulu uprostřed hřiště nechal vyloučit i Smejkal, který byl také podruhé napomínaný. „Dalo se to využít líp. Ale měli jsme kopat dvě penalty, na to se taky nechci vymlouvat,“ podotkl Potočný.

Domácí se na sudího v posledních minutách hodně zlobili, výsledkem však byla jen červená karta pro brněnského asistenta trenéra Marka Zúbka.

Ani divoký závěr už na žádné straně branku nepřinesl, Zbrojovka tak pod novým koučem poprvé padla. A dál se trápí v druhé polovině druholigové tabulky. „Už jsem to říkal několikrát, jdeme zápas od zápasu. Samozřejmě, dělí nás jen čtyři body do sestupu, v hlavách to možná někde je, ale chtěl bych, aby to tam kluci neměli,“ poznamenal Kříž.