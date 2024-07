close info Zdroj: FC Zbrojovka Brno zoom_in Daniel Polák (na snímku v červeném dresu)

DANIEL POLÁK, DANIEL ŠVANCARA A FILIP VEČEŘA. Sedmnáctiletí synové slavných otců a odchovanci klubu Daniel Polák s Danielem Švancarou a k nim taky o rok starší Filip Večeřa si řekli o angažmá v A týmu, v němž hodlají sbírat druholigové minuty. V přípravě byl vidět zejména Švancara, který zaznamenal tři branky. Dvakrát se trefil v úvodním klání proti Pohořelicícm, další gól přidal v utkání s celkem Pohronie.



Očima Jaroslava Hynka:

„Mají obrovský potenciál. Největší přidanou hodnotou teď bude, když budou kvalitně a dobře trénovat a uvidíme, na co to bude stačit a kdy dostanou prostor. Potenciál mají, teď je to i na nás, abychom vyhodnotili dobrý okamžik, kdy je pošleme do hry. Vím, že tam někdy bývá tlak od rodiny a okolí, aby už nastoupili do ligy, ale i pro dobrý pocit hráče je důležité, když si soutěž zahraje ve chvili, kdy sám cítím, že na to má a že je platný."